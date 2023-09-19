Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным

«Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X», — отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По его мнению, взимание платы в первую очередь направлено на борьбу с «армиями ботов». При этом Маск обещает, что речь будет идти о «небольшой сумме».