10:13 (мск), источник: © РИА Новости

Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter).

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Источник: Reuters

«Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X», — отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

По его мнению, взимание платы в первую очередь направлено на борьбу с «армиями ботов». При этом Маск обещает, что речь будет идти о «небольшой сумме».

X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

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