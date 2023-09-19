Маск заявил о планах сделать использование соцсети X платным
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter).
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что компания X планирует ежемесячно взимать деньги с пользователей платформы (ранее Twitter).
«Мы переходим к введению небольшого ежемесячного платежа для использования системы X», — отметил Маск в ходе беседы с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
X Corp. — американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании — соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг — логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.