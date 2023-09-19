Индекс РТС опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 16 августа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе торгов опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 16 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:53 мск, индекс РТС снижался на 2,47% — до 999,24 пункта.

К 16:06 мск индекс РТС находился на уровне 1 002,67 пункта (-2,13%), индекс Мосбиржи опускался на 2,25% — до 3 064,72 пункта.