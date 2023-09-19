Индекс РТС опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 16 августа
Индекс Мосбиржи опускался до 3 064,72 пункта.
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Индекс Мосбиржи опускался до 3 064,72 пункта.
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе торгов опускался ниже 1 000 пунктов впервые с 16 августа 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 15:53 мск, индекс РТС снижался на 2,47% — до 999,24 пункта.
К 16:06 мск индекс РТС находился на уровне 1 002,67 пункта (-2,13%), индекс Мосбиржи опускался на 2,25% — до 3 064,72 пункта.
В то же время курс доллара на торгах Московской биржи находился на уровне 96,28 рубля (-0,27%), евро — на уровне 103,03 рубля (-0,01%). Курс юаня снижался на 0,19%, до 13,18 рубля.