ЦБ обяжет выдавать микрозаймы только при наличии электронной подписи

Отмечается, что для простой ЭП участники рынка обязаны обеспечить криптографическую защиту и проводить аутентификацию отправителя сообщения. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 октября 2024 года.

«Мы рассчитываем, что выполнение требований, в том числе использование простой и усиленной ЭП, повысит защищенность граждан от получения кредитов без их согласия, а также самих МФО — от возможных оспариваний фактов заключения договоров», — заявили «Известиям» в ЦБ.

Новые требования для МФО фактически дублируют уже действующие для банков с 1 октября 2022 года, отметила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. Теперь подтверждение должно совершаться с использованием средств криптографической защиты со строгой аутентификацией отправителя и контролем целостности операции. Иными словами — эти методы позволяют однозначно доказать, кто совершал операцию и какую именно, пояснила она.