Акции Polymetal на Мосбирже росли более чем на 14,5% после возобновления торгов

По данным на 10:00 мск, акции Polymetal росли на 14,61%, до 637,7 рубля за бумагу. К 10:13 мск акции компании замедлили рост и торговались на уровне 582,7 рубля за бумагу (+4,73%).
С 20 июля Мосбиржа ограничила коды расчетов по акциям Polymetal в связи с предстоящей перерегистрацией компании. С 29 июля расчеты по акциям компании на Мосбирже были прекращены до проведения перерегистрации Polymetal в Казахстане.
7 августа Polymetal перерегистрировался в Казахстане, в результате основной листинг компании переместился на Астанинскую фондовую биржу.
Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Активы компании расположены в России и Казахстане. Polymetal владеет десятью действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития.