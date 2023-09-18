В Минтруде предложили выплачивать премии провинившимся работникам

Доработанный с учетом обсуждения на совещании 7 сентября в аппарате правительства проект закона поступил в Российскую трехстороннюю комиссию.

«Проект федерального закона “О внесении изменения в статью 135 Трудового кодекса Российской Федерации” (далее — законопроект) подготовлен в целях реализации права работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Конституционный суд РФ вынес постановление, согласно которому часть вторая статьи 135 Трудового кодекса признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в той мере, в какой она порождает возможность произвольного установления на локальном уровне правил исчисления отдельных выплат, входящих в состав заработной платы (прежде всего премий), и тем самым во взаимосвязи с соответствующими положениями коллективного договора и (или) локальных нормативных актов позволяет без учета количества и качества затраченного труда, а также иных объективных критериев уменьшать размер заработной платы работника, имеющего неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание. Поэтому предусматривается, что учет дисциплинарного взыскания при начислении премий не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов.

Таким образом работник будет защищен от произвольного снижения ему выплат, которые он заработал, в том числе участвуя в выполнении конкретных работ (оказании услуг), например, платных медицинских услуг, услуг по обязательному добровольному медицинскому страхованию и т. п. В случае принятия законопроект вступит в силу с I сентября 2024 года. «В российской экономике очень распространена практика использования в системе оплаты труда так называемой переменной части. Т.е. работодатели делят зарплату на базовый оклад и премии. При этом базовый оклад может быть и 10, и 20, и 30% от общего размера зарплаты. Это такая своеобразная форма минимизации рисков. Решил — сэкономил на сотрудниках и не выплатил премию, а в суде доказать правоту работнику очень сложно, поскольку работодатели стараются не фиксировать условия выплаты премиальных», — пояснил «РГ» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Теперь при внесении поправок в ТК работодателям станет сложнее «экономить» на премиальных. «Конституционный суд отметил, что практика, при которой работодатель, ссылаясь на административные взыскания, лишает сотрудников полностью премии, является несоразмерным наказанием, и при этом, например, факт опоздания на работу не означает, что работник не выполнил все другие показатели, связанные с его эффективностью. В предложенных поправках определен порог сокращения премий в 20%. Российская история трудового права богата на прецеденты ухищрений работодателей по невыплате зарплаты, ссылаясь на то, что работники плохо выполняют свои обязанности. Поэтому, например, для защиты трудовых прав работников в 1886 году были утверждены специальные правила, которые ограничивали размер штрафа 30% от общего уровня заработной платы», — добавил Сафонов.