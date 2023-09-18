В Госдуме поддержали интеграцию цифрового рубля в налоговую систему России

Документ, внесенный депутатами Анатолием Аксаковым, Ольгой Ануфриевой и сенатором Николаем Журавлевым, вводит в НК понятие «счет цифрового рубля», который будет являться отдельным видом банковского счета. В связи с этим порядок налогообложения операций с ним будет аналогичен порядку налогообложения операций с банковским счетом.
При этом от НДС освобождаются операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.
А в целях определения налога на доходы физических лиц предлагается установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика.
В случаях же, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, для целей определения налога на прибыль предлагается предусмотреть порядки признания доходов и расходов при методе начисления и при кассовом методе.
Кроме того, допускается обращение взыскания на цифровые рубли при недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика либо его электронных денежных средств.
А налоговым органам предоставляется право приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора такой платформы документы, подтверждающие факт списания со счета сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления их в бюджетную систему РФ. При этом устанавливаются обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля и его ответственность за их несоблюдение.