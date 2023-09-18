«Тинькофф банк» впервые с весны выплатил купон по субординированным бондам

Банк выплатил купон по бессрочным субордам объемом $300 млн, выпущенным в 2017 г. Купон плавающий, с выплатой раз в квартал, сейчас его размер, по данным сервиса RusBonds, составляет 11% годовых.

В марте и июне «Тинькофф» не заплатил купоны по этому выпуску без объяснения причин. В феврале банк попал под санкции ЕС, в мае — Великобритании, а с июля — США и Канады.

«Тинькофф» перечислил деньги в счет оплаты купона в адрес НРД для последующего перечисления в адрес держателей бондов, следует из сообщения. Реестр держателей был сформирован по состоянию на 30 августа 2023 г. по результатам их идентификации, которую провел НРД.

Держатели бумаг в иностранной инфраструктуре не получили купон, потому что из-за санкций это технически невозможно, говорится в сообщении «Тинькофф». Банк подчеркивает, что в полном объеме признает свои платежные обязательства по еврооблигациям и прорабатывает варианты выплат для всех категорий инвесторов. «Ведомости» направили запрос в банк.

Ограничения на выплаты купонов по субордам со стороны «Тинькофф» носили явно нефинансовый характер, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова: показатели достаточности капитала у банка на высоком уровне, у него высоколиквидный баланс, а текущая рентабельность не вызывает сомнений в способности исполнять обязательства.

«Тинькофф» приостановил начисление купонов по субордам после отказа платежных агентов из-за санкций принимать платежи в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, объясняет руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. Основной причиной отмены купонов являлось проведение анализа по оптимальному способу их выплаты, продолжает он.

Условия выпуска вечных облигаций предполагают возможность отмены купонов без объявления дефолта, продолжает Найденова. Но они не предполагают частичной отмены выплат, поэтому купоны были отменены для всех держателей до появления юридических оснований их платить, добавляет аналитик. В марте сообщалось, что «Тинькофф» запрашивает согласие держателей облигаций на внесение в документацию по выпуску возможности разделения платежей (раздельный платеж в НРД, прямые платежи).

Субординированные облигации могут выпускать только банки, эти бумаги включаются в капитал кредитной организации. Суборды считаются «младшими» по отношению к обычным долговым обязательствам. Это означает, что в случае ликвидации или банкротства эмитента держатели субордов получат возмещение средств в последнюю очередь. Условия выпусков субордов позволяют банкам приостанавливать выплату купонов по собственному усмотрению. Отмененные купоны не аккумулируются, то есть не будут выплачены в будущем.

В конце 2022 г. ВТБ по согласованию с ЦБ приостановил выплату купонов по бессрочным субордам ряда серий, но это было сделано с целью поддержания капитала. Решение не выплачивать купоны по бессрочным валютным субордам в феврале 2023 г. принял Совкомбанк, а летом прошлого года — «Хоум банк» (ранее «Хоум кредит банк»). В начале сентября предправления ВТБ Андрей Костин отмечал, что в следующем году банк планирует восстановить платежи по рублевым бессрочным субордам в российской инфраструктуре. Также банк намерен до конца года обменять суборды в форме еврооблигаций на замещающие бумаги для дружественных держателей и возобновить по ним выплаты с 2024 г.