Тайные закрома: что делать с российскими рупиями
Инвестиции в Индию могут стать выходом для «застрявших» денег, но риски довольно серьезные.
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Инвестиции в Индию могут стать выходом для «застрявших» денег, но риски довольно серьезные.
Россия может превратить накопления в рупиях, сложившиеся в ходе торговли с Индией, в инвестиции в эту страну. Об этой возможности заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь, представители Индии опровергают наличие огромных запасов рупий на принадлежащих резидентам России в стране счетах. О том, сколько на самом деле рупий имеют российские организации и физические лица, куда можно вложить деньги в Индии и что на сегодняшний день представляет собой экономика этой страны, — в материале «Известий».
Российско-индийский товарооборот в последнее время вырос в разы. Статистика, к примеру, первого полугодия 2023 года показывает текущую ситуацию более чем наглядно: объем торговли между странами увеличился на 200% к тому же периоду 2022-го. Но изменения были несимметричными: в первую очередь взлетел экспорт, который достиг $31,5 млрд. Импорт тоже подрос, но всего на 70%. В абсолютном выражении речь идет о не очень значительных числах — менее $2 млрд.
В другой ситуации такой торговый дисбаланс особых вопросов не вызвал бы. Нюанс нынешнего товарооборота в том, что значительная его часть должна проводиться не в долларах. Это делалось как для того чтобы снизить риски вторичных санкций, так и в более широких целях дедолларизации внешней торговли. Схема торговли в рупиях предполагала создание в индийских банках востро-счетов, при помощи которых и будут закрываться сделки по поставке индийских товаров за рубеж и наоборот. Система выглядела довольно громоздкой: открытие каждого такого счета должно сопровождаться одобрением со стороны индийских регуляторов, а накопившиеся на счетах остатки могут вкладываться только в государственные облигации в Индии. Принцип отрабатывался в некоторых случаях иранско-индийской торговли и вот теперь в отношениях между Индией и Россией.
Из-за разнообразных ограничений использовать рупию в международной торговле с третьими странами очень сложно. Индия пока не торопится делать свою валюту полностью конвертируемой. Устремления индийцев понять несложно: конвертируемость добавляет риски для финансовой системы страны, которая в полной мере еще не является устойчивой к внешним шокам. Дополнительные проблемы связаны с тем, что Индия имеет торговый дефицит с большинством партнеров. Между тем даже Китай, экономика которого в разы больше, национальный финансовый рынок куда более развит, а платежный баланс находится в колоссальном плюсе, очень осторожно подходит к «интернационализации» юаня.
Какова точная сумма этих накоплений? В мае агентство Reuters сообщало, что речь идет о сумме, эквивалентной $40 млрд. В сентябре, однако, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в реальности эта цифра имеет «другой порядок», а в целом количество рупий сейчас незначительно по сравнению с объемами экспорта и постепенно снижается. В свою очередь, посол Индии в России Паван Капур говорил о том, что по крайней мере вся поставленная из России нефть была оплачена «твердой валютой» (какой именно, непонятно, предположительно долларами или дирхамами ОАЭ). Сухой остаток всех этих заявлений: рупии у российских экспортеров есть, но, вероятно, далеко не в том объеме, который указывался в иностранных СМИ.
Но даже в этом случае речь идет о достаточно серьезных суммах, и инвестиции могли бы стать одним из способов приложения для миллиардов «припаркованных» рупий. Экономика Индии является одной из самых динамичных в мире. В 2021/22 финансовом году ВВП страны вырос сразу на 9,1%, в 2022/23 — на 7,2%. По темпам роста Индия уже обогнала постепенно замедляющийся Китай, хотя по общему объему ВВП уступает ему примерно в пять раз. Тем не менее для глобального экономического роста Индия является третьей по значимости страной после Китая и США. В некоторых отраслях (фармацевтика, IT, металлургия, сельское хозяйство) республика занимает лидирующие позиции на мировом рынке.
Однако, несмотря на бурный рост, не всё так гладко.
— Из-за этого Индия не сможет в обозримом будущем стать новым азиатским тигром. Экономическая система Индии, созданная по принципу перевернутой пирамиды, не будет устойчивой, — полагает эксперт.
Вопросы по инвестициям в эту страну не так просты, но целый ряд факторов указывает на заинтересованность Нью-Дели в достижении консенсуса, считает профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.
— Индия закупает значительную часть нефти у России и Саудовской Аравии. Последние, в свою очередь, показали готовность договариваться в рамках ОПЕК+ (сократив добычу нефти в ответ на введение западными странами «потолка цен»). Во избежание энергетических сложностей и роста цен на топливо Нью-Дели, очевидно, сделает шаги навстречу Москве, дабы не усложнять свое положение (в том числе в преддверии продовольственного кризиса). К этому можно добавить и непростые отношения Индии с КНР, из-за которых обе азиатские державы всегда стремятся не подтолкнуть РФ на сторону соперника.
Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов считает, что речь может пойти о ряде проектов, обсуждение которых шло с 2017 года, но в 2019-м забуксовало. В первую очередь «Русала» и «Роснефти» в металлургии и нефтепереработке соответственно. Например, создание в Индии совместного предприятия по производству порошкового алюминия или сотрудничество с Vedanta Resources по глинозему. «Роснефть» владеет в Индии НПЗ «Вадинар», а в прошлом сообщалось, что компания интересуется терминалами сжиженного природного газа.
В то же время Александр Потавин считает, что вложения в Индию значительных денежных средств российских сырьевых экспортеров сопряжено с рисками получить низкую отдачу на фоне регулярных кризисов.
— В принципе уже известно, что российские нефтяники нашли выход: рупии через ОАЭ выводят из Индии через покупку стейблкоинов типа USDT. До недавнего времени трансакции P2P в криптовалюте для участников из России были возможны, хотя и были сопряжены с повышенными комиссиями. Деньги за российскую нефть должны возвращаться в Россию и работать на наше население. А вкладывать с трудом полученную валютную выручку в неустойчивую развивающуюся экономику — не самая лучшая идея, — резюмировал собеседник.