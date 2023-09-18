Тайные закрома: что делать с российскими рупиями

Россия может превратить накопления в рупиях, сложившиеся в ходе торговли с Индией, в инвестиции в эту страну. Об этой возможности заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В свою очередь, представители Индии опровергают наличие огромных запасов рупий на принадлежащих резидентам России в стране счетах. О том, сколько на самом деле рупий имеют российские организации и физические лица, куда можно вложить деньги в Индии и что на сегодняшний день представляет собой экономика этой страны, — в материале «Известий».

Рекорды по экспорту

Российско-индийский товарооборот в последнее время вырос в разы. Статистика, к примеру, первого полугодия 2023 года показывает текущую ситуацию более чем наглядно: объем торговли между странами увеличился на 200% к тому же периоду 2022-го. Но изменения были несимметричными: в первую очередь взлетел экспорт, который достиг $31,5 млрд. Импорт тоже подрос, но всего на 70%. В абсолютном выражении речь идет о не очень значительных числах — менее $2 млрд.

В другой ситуации такой торговый дисбаланс особых вопросов не вызвал бы. Нюанс нынешнего товарооборота в том, что значительная его часть должна проводиться не в долларах. Это делалось как для того чтобы снизить риски вторичных санкций, так и в более широких целях дедолларизации внешней торговли. Схема торговли в рупиях предполагала создание в индийских банках востро-счетов, при помощи которых и будут закрываться сделки по поставке индийских товаров за рубеж и наоборот. Система выглядела довольно громоздкой: открытие каждого такого счета должно сопровождаться одобрением со стороны индийских регуляторов, а накопившиеся на счетах остатки могут вкладываться только в государственные облигации в Индии. Принцип отрабатывался в некоторых случаях иранско-индийской торговли и вот теперь в отношениях между Индией и Россией.

Огромная разница между экспортом и импортом привела к тому, что российские компании собрали значительную сумму в рупиях. Что, кстати, видно и по общей статистике платежного баланса России, где почти всё положительное сальдо в отдельные месяцы этого года складывалось за счет торговли в «нетрадиционных» валютах, включая рупию.

Из-за разнообразных ограничений использовать рупию в международной торговле с третьими странами очень сложно. Индия пока не торопится делать свою валюту полностью конвертируемой. Устремления индийцев понять несложно: конвертируемость добавляет риски для финансовой системы страны, которая в полной мере еще не является устойчивой к внешним шокам. Дополнительные проблемы связаны с тем, что Индия имеет торговый дефицит с большинством партнеров. Между тем даже Китай, экономика которого в разы больше, национальный финансовый рынок куда более развит, а платежный баланс находится в колоссальном плюсе, очень осторожно подходит к «интернационализации» юаня.

Какова точная сумма этих накоплений? В мае агентство Reuters сообщало, что речь идет о сумме, эквивалентной $40 млрд. В сентябре, однако, зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что в реальности эта цифра имеет «другой порядок», а в целом количество рупий сейчас незначительно по сравнению с объемами экспорта и постепенно снижается. В свою очередь, посол Индии в России Паван Капур говорил о том, что по крайней мере вся поставленная из России нефть была оплачена «твердой валютой» (какой именно, непонятно, предположительно долларами или дирхамами ОАЭ). Сухой остаток всех этих заявлений: рупии у российских экспортеров есть, но, вероятно, далеко не в том объеме, который указывался в иностранных СМИ.

Перевернутая пирамида

Но даже в этом случае речь идет о достаточно серьезных суммах, и инвестиции могли бы стать одним из способов приложения для миллиардов «припаркованных» рупий. Экономика Индии является одной из самых динамичных в мире. В 2021/22 финансовом году ВВП страны вырос сразу на 9,1%, в 2022/23 — на 7,2%. По темпам роста Индия уже обогнала постепенно замедляющийся Китай, хотя по общему объему ВВП уступает ему примерно в пять раз. Тем не менее для глобального экономического роста Индия является третьей по значимости страной после Китая и США. В некоторых отраслях (фармацевтика, IT, металлургия, сельское хозяйство) республика занимает лидирующие позиции на мировом рынке.

Однако, несмотря на бурный рост, не всё так гладко.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что экономическая политика Индии последних лет ускорила имущественный разрыв местного населения: богатые становятся богаче, а бедные — беднее. 1% самых богатых людей Индии теперь контролирует ошеломляющие 40% национального богатства.

— Из-за этого Индия не сможет в обозримом будущем стать новым азиатским тигром. Экономическая система Индии, созданная по принципу перевернутой пирамиды, не будет устойчивой, — полагает эксперт.

Освежить старые сделки

Вопросы по инвестициям в эту страну не так просты, но целый ряд факторов указывает на заинтересованность Нью-Дели в достижении консенсуса, считает профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.

— Индия закупает значительную часть нефти у России и Саудовской Аравии. Последние, в свою очередь, показали готовность договариваться в рамках ОПЕК+ (сократив добычу нефти в ответ на введение западными странами «потолка цен»). Во избежание энергетических сложностей и роста цен на топливо Нью-Дели, очевидно, сделает шаги навстречу Москве, дабы не усложнять свое положение (в том числе в преддверии продовольственного кризиса). К этому можно добавить и непростые отношения Индии с КНР, из-за которых обе азиатские державы всегда стремятся не подтолкнуть РФ на сторону соперника.

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов считает, что речь может пойти о ряде проектов, обсуждение которых шло с 2017 года, но в 2019-м забуксовало. В первую очередь «Русала» и «Роснефти» в металлургии и нефтепереработке соответственно. Например, создание в Индии совместного предприятия по производству порошкового алюминия или сотрудничество с Vedanta Resources по глинозему. «Роснефть» владеет в Индии НПЗ «Вадинар», а в прошлом сообщалось, что компания интересуется терминалами сжиженного природного газа.

В то же время Александр Потавин считает, что вложения в Индию значительных денежных средств российских сырьевых экспортеров сопряжено с рисками получить низкую отдачу на фоне регулярных кризисов.

По его словам, если так получилось, что рупия не является свободно конвертируемой валютой, лучше искать способы вывода заработанных средств из этой страны.