Понять и отложить: в РФ улучшат условия погашения просроченных кредитов

Сейчас сначала гасятся пени, из-за чего при недостаточном платеже штрафы на тело долга продолжают набегать, и человек попадает в замкнутый круг, пояснили эксперты. По их мнению, предлагаемая мера улучшит положение заемщиков. Однако финорганизации выступили против. Почему — разбирались «Известия».

Штрафы на потом

В России решили улучшить условия погашения просроченных кредитов для граждан. Планируется изменить очередность списания различных платежей по ссуде, если заемщик вносит недостаточный объем средств, например меньше установленной ежемесячной суммы. Сейчас действует такая последовательность: сначала внесенные деньги идут на погашение задолженности по процентам и основному долгу, затем — неустоек банку и только потом процентов и основного долга.

Сложность может возникнуть, например, в случае снижения дохода заемщика. Если вносится сумма меньше необходимой, то ее будет хватать только на оплату штрафов и процентов за пользование деньгами, а размер основного долга не будет сокращаться. Об этом сказано в пояснении к поправкам к законопроекту, который вносит изменения в закон о потребительском кредите. Сейчас законопроект готовится ко второму чтению.

Поправки подготовлены Минюстом совместно с Минэком, Минфином и ЦБ. Их 11 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности — о ее решении «Известиям» сообщили участники заседания. Источник «Известий» в правительстве подтвердил, что в кабмине согласовали описанные поправки.

Документ предусматривает иной порядок погашения платежей по ссуде. Предлагается сначала оплачивать задолженность, затем проценты, основной долг и только потом штрафы финорганизации.

Это изменение позволит повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минюста России.

По предложению ЦБ в поправки включили и другое важное изменение. Банкам запретят существенно менять ставку по ипотеке, если заемщик отказывается от покупки страховки или расторгает договор впоследствии. В Минюсте «Известиям» подтвердили включение этих положений.

Банк России концептуально поддерживает законопроект, потому что выступает за регулирование, которое снижает долговую нагрузку заемщика и облегчает ему возможность исполнения обязательств в сложных жизненных ситуациях, сообщили в пресс-службе ЦБ. «Известия» направили запросы в правительство, Минфин и Минэк.

Проект устанавливает более благоприятную для клиента очередность погашения платежей, подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, новые правила позволят заемщику по возможности быстрее закрыть кредит и не допустить закабаления, когда человеку пришлось бы бесконечно выплачивать только проценты и штрафы. Цель предлагаемых мер — защитить граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, отметил эксперт.

В нынешней экономической ситуации инициатива выглядит здравой, согласен старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ходжа Кава. Он пояснил: предложенная очередность платежей позволит уменьшать основную часть кредита, от которой в дальнейшем и образуются неустойки, только увеличивающие финансовую нагрузку заемщика.

Риски и расходы

Расходы банков и МФО на перестройку ИТ-систем и переналадку процессов будут колоссальными, считает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. При этом, по его мнению, положительный эффект от изменений для граждан будет не столь значительным.

Принимаемые сейчас законопроекты существенно облегчают последствия нарушения графика платежей для должников, отметил директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. По его словам, для финорганизаций такие изменения не кажутся позитивными, потому что плата за пользование кредита сверх установленного срока будет ложиться на банк.

С учетом инфляции перенос погашения штрафов на более поздний срок поможет заемщикам. Однако клиент с просроченной ссудой должен компенсировать неустойки прежде очередного срочного платежа, убежден спикер.

При внесении средств по графику пени не начисляются, поэтому очередность погашения для добросовестных потребителей не имеет значения, отметил Евгений Сеньковский. Он добавил: финорганизация лояльно относится к жизненным трудностям клиентов и предлагает разные варианты реструктуризации, включая внутренние программы.

В других крупных банках не ответили на запрос «Известий» о том, поддерживают ли там предложенные меры.

Другая поправка — запрет существенно менять ставку по ипотеке, если потребитель отказывается от страховки, тоже имеет негативные стороны. Это увеличит риски для финансовых организаций и может привести к тому, что банки будут изначально закладывать их в стоимость кредита, а также ужесточать требования к заемщикам при одобрении ипотеки, считает Ходжа Кава из РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Такое изменение способно привести к удорожанию ссуды до 1,5%, оценил Евгений Сеньковский из Росбанка.