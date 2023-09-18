15:57 (мск), источник: Frank Media

Мосбиржа начинает принимать тенге в обеспечение по сделкам

Теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынка участники использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.

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Источник: Reuters

Московская биржа с 18 сентября 2023 года начинает принимать казахстанский тенге в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении биржи.

«Это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, что будет способствовать росту торговой активности», — отмечается в сообщении.

Таким образом, теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынка участники использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.

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Мосбиржа начинает принимать тенге в обеспечение по сделкам
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