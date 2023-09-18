Мосбиржа начинает принимать тенге в обеспечение по сделкам

Московская биржа с 18 сентября 2023 года начинает принимать казахстанский тенге в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении биржи.

«Это позволит профессиональным участникам рынка и их клиентам более гибко фондировать собственные операции, повысить эффективность использования свободных финансовых средств, что будет способствовать росту торговой активности», — отмечается в сообщении.