Мосбиржа начинает принимать тенге в обеспечение по сделкам
Теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынка участники использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.
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Теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынка участники использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.
Московская биржа с 18 сентября 2023 года начинает принимать казахстанский тенге в качестве обеспечения для сделок на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов, говорится в сообщении биржи.
Таким образом, теперь в качестве обеспечения по сделкам с частичным обеспечением на всех рынка участники использовать российские рубли, китайский юань и казахстанский тенге, а также золото, серебро.