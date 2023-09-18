Аналитик назвал главные события на финансовых рынках
Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
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Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов — индексов дивидендов Мосбиржи, но главным событием начавшейся недели станут новые базы расчетов в индексах самой биржи.
В Индекс голубых фишек войдет «Северсталь», а покинет его «АЛРОСА». В Индекс средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter. В Индекс акций широкого рынка включены акции ЧМУ. Акции «Ашинского металлургического завода» покинут Индексы акций широкого рынка средней капитализации. В лист ожидания на включение в Индексы Мосбиржи и РТС попадут «Совкомфлот», «Мечел», «Мосэнерго» и «Самолет». В листе ожидания на исключение из Индексов Мосбиржи и РТС — «Магнит».
Рынок ждет один отчет — в понедельник OKEY опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года.
21 сентября — последний день для инвесторов «ИНАРКТИКИ» с дивидендом 16 рублей, 22 сентября — для инвесторов АКБ «АВАНГАРД» с дивидендом 47,08 рубля и «Гемабанка» с дивидендом 42 рубля.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».