18:32 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Аналитик назвал главные события на финансовых рынках

Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

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Андрей Стратичуканалитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса Газпромбанк Инвестиции.
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19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов — индексов дивидендов Мосбиржи, но главным событием начавшейся недели станут новые базы расчетов в индексах самой биржи.

С 22 сентября в Индекс Мосбиржи и РТС войдут «Группа Позитив», «Киви», «Юнипро» и «Селигдар», а покинет FixPrice.

В Индекс голубых фишек войдет «Северсталь», а покинет его «АЛРОСА». В Индекс средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter. В Индекс акций широкого рынка включены акции ЧМУ. Акции «Ашинского металлургического завода» покинут Индексы акций широкого рынка средней капитализации. В лист ожидания на включение в Индексы Мосбиржи и РТС попадут «Совкомфлот», «Мечел», «Мосэнерго» и «Самолет». В листе ожидания на исключение из Индексов Мосбиржи и РТС — «Магнит».

20 сентября откроется четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях «Группы Позитив». Кроме того, в этот день будут представлены данные по промышленной инфляции PPI за август, а также недельная инфляция с 12 по 18 августа в России.

Рынок ждет один отчет — в понедельник OKEY опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года.

21 сентября — последний день для инвесторов «ИНАРКТИКИ» с дивидендом 16 рублей, 22 сентября — для инвесторов АКБ «АВАНГАРД» с дивидендом 47,08 рубля и «Гемабанка» с дивидендом 42 рубля.

​ «Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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