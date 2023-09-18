Аналитик назвал главные события на финансовых рынках

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259307&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

19 сентября Московская биржа начнет расчет и публикацию новых индикаторов — индексов дивидендов Мосбиржи, но главным событием начавшейся недели станут новые базы расчетов в индексах самой биржи.

С 22 сентября в Индекс Мосбиржи и РТС войдут «Группа Позитив», «Киви», «Юнипро» и «Селигдар», а покинет FixPrice.

В Индекс голубых фишек войдет «Северсталь», а покинет его «АЛРОСА». В Индекс средней и малой капитализации будут включены депозитарные расписки HeadHunter. В Индекс акций широкого рынка включены акции ЧМУ. Акции «Ашинского металлургического завода» покинут Индексы акций широкого рынка средней капитализации. В лист ожидания на включение в Индексы Мосбиржи и РТС попадут «Совкомфлот», «Мечел», «Мосэнерго» и «Самолет». В листе ожидания на исключение из Индексов Мосбиржи и РТС — «Магнит».

20 сентября откроется четвертый заключительный раунд выкупа в рамках SPO в акциях «Группы Позитив». Кроме того, в этот день будут представлены данные по промышленной инфляции PPI за август, а также недельная инфляция с 12 по 18 августа в России.

Рынок ждет один отчет — в понедельник OKEY опубликует финансовые результаты по МСФО за второй квартал 2023 года.

21 сентября — последний день для инвесторов «ИНАРКТИКИ» с дивидендом 16 рублей, 22 сентября — для инвесторов АКБ «АВАНГАРД» с дивидендом 47,08 рубля и «Гемабанка» с дивидендом 42 рубля.