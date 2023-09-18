Главные события финансовых рынков 18 — 22 сентября

Основано на финансовом анализе компании BitRiver

Макроэкономика

Важное событие на следующей неделе — заседание Федеральной Резервной Системы США. Рынок прогнозирует, что ставка ФРС останется на уровне 5,50% годовых с высокой вероятностью.

Инфляция в США по итогам августа находится почти в два раза выше цели в 2%. Растущие цены на энергоносители и дальше разгоняют рост потребительских цен.

Россия

Мосбиржа начала расчетов и публикаций новых индикаторов — индекс дивидендов Московский биржи. Они будут определяться как суммарные дивиденды в пунктах базовых индексов — РТС и Мосбиржи.

Нефть

МЭА прогнозирует дефицит нефти в 4 квартале. До целевой отметки $100 за баррель осталось немного, после чего стоит ждать нисходящей коррекции.

Цена на сырье остаются на высоких комфортных уровнях для России.

Рубль

Курс рубля будут поддерживать высокие цены на нефть, продажи валюты ЦБ России, подготовка экспортеров к уплате налогов.

Цели по парам: