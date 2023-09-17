С 1 октября повышение зарплат ожидает миллионы россиян: кто и сколько получит

Октябрь — особенный месяц для многих российских трудящихся, особенно бюджетников и работников госсектора. Именно на этот месяц чаще всего выпадает планируемая правительством индексация зарплат, осуществляемая за счет федерального бюджета. Не станет исключением и ближайший октябрь. Уже подписаны правительственные постановления, согласно которым повышение окладов ждет военнослужащих и других силовиков, а также широкий спектр работников госорганов. Кто конкретно и какую прибавку получит — «МК» разбирался с помощью экспертов.

Сотрудники силовых ведомств.

С 1 октября 2023 года оклады военных и силовиков вырастут на 10,5%. Согласно постановлению Правительства РФ, оклад будет повышен в 1,105 раза для военнослужащих-контрактников и призывников. Повышение также затронет должностные оклады и оклады по специальным званиям для лиц, которые служат в Росгвардии, МВД, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службе судебных приставов (ФССП), Федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы (ФПС ГПС), Федеральной таможенной службе (ФТС), а также оклады руководства Государственной службы фельдъегерской связи.

«Установить, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения», — говорится в постановлении.

Также с 1 октября 2023 года вырастут военные пенсии. Соответствующий закон Госдума приняла в 2022 году. Согласно пояснительной записке к документу, уже этой осенью размер средней пенсии по линии Минобороны составит почти 42 тысячи рублей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259092&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Комментирует Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver:

«Если говорить о сотрудниках силовых ведомств, то их оклад будет повышен в 1,105 раза, или на 10.5%, что вдвое превышает текущие показатели годовой инфляции. Государство сейчас делает акцент на обеспечении сотрудников силовых ведомств и их семей, что весьма правильно, учитывая геополитическую обстановку. Логично предположить, что власти продолжат и далее уделять этой категории граждан повышенное внимание, предлагая помощь и новые льготы. В частности, с 1 октября размер средней пенсии по линии Минобороны РФ составит уже 42 тысячи рублей. Учитывая тот факт, что прожиточный минимум даже в столице для трудоспособного населения в 2023 году составил 24 801 рубль, то военная пенсия будет выше его фактически вдвое. Конечно, она при этом сильно не дотягивает до среднемесячной номинальной зарплаты. По данным Росстата, этим летом средний показатель по России составил 76 604 рубля. Понятно, что люди, получающие военную пенсию, скорее всего, будут искать для себя варианты дополнительных заработков. Однако ее уровень все равно остается крайне высоким, если сравнивать с обычной пенсией».

Работники госорганов.

Зарплаты работников государственных органов будут проиндексированы на 5,5% с 1 октября 2023 года. Как пояснили в Министерстве труда, решение распространяется на сотрудников, которые не имеют статуса госслужащих. Соответствующее постановление правительства было подписано еще в августе. В Минтруде уточнили, что среди работников государственных органов, чьи должностные оклады будут проиндексированы, — коменданты, заведующие канцелярией, стенографисты, экспедиторы, кассиры и представители других профессий.

Всего в РФ 2,4 млн госслужащих. Индексация зарплат им заложена в федеральном бюджете. На повышение зарплат работников федеральных государственных учреждений в 2023—2025 годах планируется выделить 280 млрд рублей.

Инфляция по итогам августа, по данным ЦБ, составила 5,2%. Индексация зарплаты госслужащим с 1 октября на 5,5%, конечно, не очень большая, однако она должно как минимум перебить августовский рост цен в стране. Необходимо отметить, что количество госслужащих в России 2,4 млн человек, поэтому повышение зарплаты коснется довольно значительной части населения. В любом случае, даже такие меры в рамках борьбы с инфляцией будут хорошим подспорьем для названных категорий работников госорганов. Которые явно не относятся к самым высокооплачиваемым. Андрей Лобода экономист, директор по коммуникациям компании BitRiver

Комментирует юрист Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners:

Согласно ст. 134 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. То есть гражданин, если он работает по трудовому договору, не может годами получать одну и ту же зарплату. Таким образом, государство борется с сокращением реальных доходов населения. По прогнозам Центробанка инфляция на конец 2023 года составит 6−7%. Но, по ощущениям населения, она уходит далеко за пределы 10% и даже 15%. В связи с падением рубля происходит рост цен на товары и услуги, в частности на продукты питания, который особенно ощущают работники бюджетной сферы и пенсионеры.