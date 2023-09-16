Стало известно, какой категории россиян положена доплата в размере 45% зарплаты

По ее словам, такая доплата полагается космонавтам и летчикам, педагогам, работникам пожарной службы, медикам, сотрудникам налоговой службы и федеральным государственным гражданским служащим. В их число входят сотрудники правительства, правоохранительных органов и прокуратуры. Для того, чтобы получить выплаты, нужно отработать на госслужбе минимум 18,6 лет.

Также дополнительные деньги положены участникам спецоперации, уточнила Филатова.

Помимо остальных льгот, назначается ежемесячная денежная выплата в размере 3896,19 рублей как ветеранам боевых действий. Если ветеран стал инвалидом, то ему положено 6328 рублей. Инна Филатова финансовый консультант

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова до этого напомнила россиянам об особых надбавках к пенсии. Гражданам РФ, которые начали работать до 2002 года, рассчитывают пенсию с надбавками. Максимальная надбавка за стаж до 2002 года составит 11,4 тысячи рублей, сказала Финогенова.

7 сентября вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в нижнюю палату парламента законопроект о 13-й пенсии перед днем рождения. Проект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днем рождения получателя пенсии.