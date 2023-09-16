ФНС: ставка НДС на гамбургеры в России вырастет до 20%

На данный момент гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры и другие похожие блюда облагаются НДС по ставке 10%, потому что их можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения. По информации «Интерфакса», российские суды с таким подходом довольно часто соглашались. С 1 октября возможности платить налог по такой ставке у работающих в России бизнесменов больше не будет.

«Учитывая, что сэндвичи, включая гамбургеры, чизбургеры и иные аналогичные изделия, которым соответствуют коды группировки Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОКПД2 10.85.19, не указаны в перечне № 908, то при их реализации применяется ставка НДС в размере 20%», — отмечают налоговики.

Представители сетей ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic’s и «Бургер Кинг» сообщили «Интерфаксу», что готовы полностью следовать новым правилам и платить НДС за гамбургеры, чизбургеры и другие подобные блюда по ставке 20%. Собираются ли они повышать цены на продукцию в связи с предстоящими изменениями в налогообложении, не уточняется.