«Цифра брокер» уточнил список бумаг для вынужденной продажи

«Цифра брокер» (бывший российский «Фридом Финанс») со 2 октября 2023 года сможет принудительно продать ценные бумаги клиента, если стоимость позиции по ним не превышает $50, а местом хранения для них выступает «Фридом Финанс Европа», следует из обновленных правил обслуживания клиентов брокера, утвержденных 15 сентября 2023 года. Компания подчеркивает, что речь идет об активах с суффиксом тикера «.US», то есть иностранных активах за пределами СПБ биржи.

«Новым регламентом компания предусматривает право по закрытию небольших позиций клиентов по иностранным ценным бумагам с тикером “.US” на сумму менее $50. Данное решение связано со сложностями сопровождения корпоративных событий по таким бумагам», — пояснили в пресс-службе брокера, сообщает «РБК Инвестиции».

В случае наличия по состоянию на конец торговой сессии 5 или 20 числа месяца подобных инструментов на счете, клиент в течение трех рабочих дней должен поручить брокеру осуществить внебиржевую сделку.

В июне 2023 года «Цифра брокер» сообщил, что с 1 июля 2023 года остановит торги иностранными ценными бумагами (ИЦБ) с суффиксами тикера «.US» и «.EU» (обращаются на «недружественных» площадках), ограничение не коснется ИЦБ с суффиксом тикера «.SPB» (торгуются на СПБ бирже). Вводимое ограничение по бумагами «.US» и «.EU» было связано с новой стратегией «Цифра брокер», который решил сфокусироваться на российском рынке и рынках «дружественных» стран.