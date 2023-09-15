Власти допустили повышение пошлины на нефтепродукты до $250 за тонну

Собеседник РБК назвал маловероятным, что правительство прибегнет ко второму варианту, о котором сообщил ТАСС, — полному запрету экспорта нефтепродуктов на определенный срок. В этом случае некоторым НПЗ придется закрываться, говорит он. В мае о том, что для предотвращения дефицита правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт и увеличения объемов обязательной продажи бензина на товарной бирже, писал Reuters, но министр энергетики Николай Шульгинов это опровергал.

Как передает «Интерфакс», пошлину в размере $250 за тонну предлагается ввести как для светлых, так и для темных нефтепродуктов. Если компания выполнит квоты Минэнерго по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок и на биржу, пошлина им вернется в виде обратного акциза на нефть.

Источник, близкий к одному из трейдеров нефтепродуктами, отметил в разговоре с РБК, что это пока предложение, а не решение, и нефтяные компании против. Главный вопрос заключается в механизме возмещения пошлины, но критерии по поставкам (то есть достаточно ли этих поставок) на внутренний рынок и на биржу непонятны.

Собеседник РБК сказал, что если подсчитать примерные значения, то экспортная альтернатива сейчас составляет 123 тыс. руб. за тонну для дизельного топлива, отмечает источник. Внутренняя цена 73,758 тыс. руб. за тонну, демпфер составляет 19 тыс. руб, а пошлина — 23,75 тыс. руб., говорит источник РБК.

С сентября экспортная пошлина на нефть выросла на $4,5 по сравнению с августом и составила $21,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличилась до $6,4 за тонну, на темные — до $21,4. Размер пошлины власти устанавливают ежемесячно, он коррелирует с ценой на нефть — как правило, ее повышение в период, предшествующий месяцу, на который устанавливается пошлина, влечет за собой увеличение пошлины.

В конце августа Новак заявил, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на рынке топлива, включая создание списка экспортеров, оптимизацию графика ремонтных работ на НПЗ и увеличение нормативов минимального уровня поставок топлива на биржу. Обсуждение идет на фоне роста цен на бензин, который продолжается не первый месяц. 15 сентября биржевые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну.

Президент Владимир Путин, говоря на этой неделе о росте стоимости бензина, заявил, что правительство не среагировало своевременно на рост цен на нефть на мировом рынке, но в целом производители и власти договорились между собой, как они будут действовать в ближайшее время.