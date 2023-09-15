В России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года
К концу этого года курс рубля может укрепиться, и эта тенденция продолжится в 2024 году.
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К концу этого года курс рубля может укрепиться, и эта тенденция продолжится в 2024 году.
Такой прогноз «Парламентской газете» дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По словам парламентария, этому будет способствовать взвешенная денежно-кредитная политика Центробанка РФ.
«Это базовые показатели, определяющие стоимость и привлекательность активов, выраженных в ценных бумагах», — отметил парламентарий.
На Восточном экономическом форуме глава Сбербанка Герман Греф заявил о недооцененности рубля и назвал достижимым курс на уровне 80−85 рублей за доллар.
На торгах Мосбиржи во вторник курс доллара опускался ниже 93 рублей, евро — 100 рублей. Затем произошла коррекция. По данным биржи на 9:02 мск пятницы, доллар стоит 96,855 рубля, евро — 103,4 рубля.