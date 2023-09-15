В России спрогнозировали укрепление курса рубля к концу года

По словам парламентария, этому будет способствовать взвешенная денежно-кредитная политика Центробанка РФ.

Аксаков отметил, что российская экономика стабилизируется, страна в значительной степени преодолела трудности, возникшие из-за санкций, увеличивается валовый внутренний продукт (ВВП) РФ. Структурная перестройка отечественной экономики идет быстрее, чем это было до санкций Запада, что повышает ее эффективность.