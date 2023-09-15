Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,41%, до 3 126,57 пункта, индекса РТС на 0,14%, до 1 016,9 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:12 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 138,26 пункта (-0,04%), индекс РТС находился на уровне 1 021,23 пункта (+0,29%).