12:02 (мск), источник: Ведомости

Объем заключенных на ВЭФ соглашений составил 3,8 трлн рублей

По итогам 8-го Восточного экономического форума (ВЭФ) было заключено 373 соглашения на сумму 3,818 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Пресс-конференцию, посвященную итогам ВЭФ, транслировал пресс-центр «Россия сегодня».

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Источник: Фотобанк Росконгресс

По итогам 8-го Восточного экономического форума (ВЭФ) было заключено 373 соглашения на сумму 3,818 трлн руб. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Пресс-конференцию, посвященную итогам ВЭФ, транслировал пресс-центр «Россия сегодня».

«Подписано 373 соглашения на 3,818 трлн руб.», — сказал он. Всего в форуме приняли участие более 7000 человек из 62 стран.

По словам Трутнева, власти не обещают реализации проектов на 3,8 трлн руб. «Выход полезного продукта» составляет порядка 70%, уточнил он.

Годом ранее в ходе 7-го ВЭФ было заключено 290 соглашений на общую сумму 3,27 трлн руб., сообщал Трутнев. В форуме 2022 г. также приняли участие более 7000 человек из 68 стран, включая порядка 1700 представителей бизнеса из 700 компаний. По словам вице-премьера, самые многочисленные иностранные делегации были из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении и Республики Корея.

В этом году ВЭФ прошел с 10 по 13 сентября во Владивостоке. 12 сентября в пленарном заседании ВЭФ принял участие президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления глава государства назвал Дальний Восток приоритетом России на XXI век.

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