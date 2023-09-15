Набиуллина: введение лимитов на вывод физлицами рублей за границу не сработает

«Дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведется. Во многом решение правительства. Я скажу о позиции ЦБ. Если есть необходимость влиять на потоки капитала, которые влияют на курс, то делать это лучше экономическими, а не административными мерами», — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

Глава регулятора уточнила, что под экономическими мерами понимается повышение привлекательности рублевых сбережений. По ее словам, меры должны создавать для компаний стимулы продавать выручку для оплаты текущих расходов, а не брать вместо этого «избыточные кредиты».

11 сентября глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести лимит на перевод средств в рублях за границу на уровне 100 млн руб. в месяц. Такая мера, по его мнению, могла бы позитивно сказаться на курсе рубля. «На мой взгляд, эта мера не сработает, она не будет эффективной», — сказала Набиуллина, комментируя предложение Костина.

В марте 2022 года Банк России ввел ограничения на покупку и снятие наличной валюты. С 9 марта банкам было запрещено продавать гражданам наличную валюту. В мае ЦБ снял ограничения на продажу любой наличной иностранной валюты, кроме долларов и евро. Временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан действует до 9 марта 2024 года.

Со 2 марта 2022 года в России действует запрет на вывоз за границу наличной валюты на сумму свыше $10 тыс. на одного человека. Эльвира Набиуллина 16 февраля 2023 года заявила, что пересматривать это решение пока не будут.