14:29 (мск), источник: Ведомости

Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на повышение ключевой ставки

Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 3154,78 пункта на фоне новости о повышении Центробанком ключевой ставки на 1 п. п., до 13%.

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По состоянию на 13:45 мск он составил 3140,43 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 45%.

Лидерами роста стали бумаги «Мосбиржи» (+2,01%), Ozon (+1,75%), ВТБ (+1,48%), Fix Price (+1,34%), TSC Group (+1,34%).

ЦБ РФ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца — сначала регулятор повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п.п., до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики накануне разошлись в прогнозах: 10 из 19 экономистов ждали в базовом сценарии сохранения ставки, остальные — роста, но в обеих группах допускали и альтернативные варианты.

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