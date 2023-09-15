Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на повышение ключевой ставки
Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 3154,78 пункта на фоне новости о повышении Центробанком ключевой ставки на 1 п. п., до 13%.
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Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 3154,78 пункта на фоне новости о повышении Центробанком ключевой ставки на 1 п. п., до 13%.
По состоянию на 13:45 мск он составил 3140,43 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 45%.
Лидерами роста стали бумаги «Мосбиржи» (+2,01%), Ozon (+1,75%), ВТБ (+1,48%), Fix Price (+1,34%), TSC Group (+1,34%).
ЦБ РФ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца — сначала регулятор повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п.п., до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.
Опрошенные «Ведомостями» аналитики накануне разошлись в прогнозах: 10 из 19 экономистов ждали в базовом сценарии сохранения ставки, остальные — роста, но в обеих группах допускали и альтернативные варианты.