Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на повышение ключевой ставки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По состоянию на 13:45 мск он составил 3140,43 пункта. С начала года бенчмарк вырос на 45%.

Лидерами роста стали бумаги «Мосбиржи» (+2,01%), Ozon (+1,75%), ВТБ (+1,48%), Fix Price (+1,34%), TSC Group (+1,34%).

ЦБ РФ на заседании в пятницу повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца — сначала регулятор повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п.п., до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.