«Ак Барс Банк» приостанавливает исходящие валютные переводы

«Ак Барс Банк» с 15 сентября 2023 года приостанавливает осуществление исходящих переводов в валюте и конвертацию в долларах США, евро и дирхамах ОАЭ, говорится в сообщении кредитной организации.

При этом отделения банка, банкоматы, мобильные приложения, вебсайт, а также карты Visa, Mastercard и «Мир», выпущенные банком, продолжают работать в России «как обычно», отмечает пресс-служба. «Деньги доступны вам в полном объеме. Мы гарантируем их сохранность и защиту», — говорится в сообщении.

Накануне, 14 сентября, «Ак Барс Банк» попал в SDN-лист Минфина США. Раньше банк не находился под иностранными санкциями (за исключением «Ак Барс Холдинга», который числился в санкционных списках США с февраля 2022 года), поэтому был популярен у россиян для совершения трансграничных операций, в частности, с банками, расположенными в странах-соседях России.

Вместе с «Ак Барс Банком» под новые ограничения США попал московский «СИНКО Банк», который в основном ориентирован на корпоративных клиентов. Он сообщил, что продолжает работать «в штатном режиме», а «санкции не окажут существенного влияния на его деятельность», однако предупредил, что некоторые банки-контрагенты могут «ограничить прием международных переводов» от «СИНКО Банка» из-за опасения вторичных санкций.