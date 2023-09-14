10:11 (мск), источник: ТАСС

Российский рынок акций открылся снижением основных индексов

Индекс РТС уменьшился на 0,16%

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Источник: Freepik

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,13%, до 3 144,29 пункта, индекса РТС — на 0,16%, до 1 029,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:04 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 134,75 пункта (-0,43%), индекс РТС находился на уровне 1 026,48 пункта (-0,4%).

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