Российский рынок акций открылся снижением основных индексов
Индекс РТС уменьшился на 0,16%
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Индекс РТС уменьшился на 0,16%
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,13%, до 3 144,29 пункта, индекса РТС — на 0,16%, до 1 029,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
К 10:04 мск индекс Мосбиржи снижался до 3 134,75 пункта (-0,43%), индекс РТС находился на уровне 1 026,48 пункта (-0,4%).