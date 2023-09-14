Мосбиржа проводит особые торги по акциям более 50 российских компаний

Дискретный аукцион — это особый режим торгов, с помощью которого Мосбиржа стабилизирует ситуацию в случае резкого роста или снижения стоимости отдельных ценных бумаг или всего фондового индекса. Биржа может провести дискретный аукцион в двух случаях. Во-первых, для всех акций и депозитарных расписок, если индекс Московской биржи вырос или упал более чем на 15% относительно значений прошлого торгового дня. Во-вторых, для отдельных акций и депозитарных расписок, если их цена выросла или упала более чем на 20% относительно цены прошлого торгового дня.