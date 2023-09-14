Британская Arm Holdings провела на NASDAQ крупнейшее IPO 2023 года

Вчера поздно вечером Arm Holdings объявила цену размещения своих акций на нью-йоркской бирже NASDAQ по итогам собранных от инвесторов заявок. Она составила $51, что является верхней границей ценового коридора $47−51. Компания разместила по этой цене 95,5 млн своих акций — около 10% от всех акций, выручив за них $4,87 млрд. Всю Arm Holdings инвесторы оценили в $54,5 млрд. Впрочем, сумма размещения может еще вырасти с учетом дополнительных 7 млн акций, которые инвесторы смогут купить в течение ближайших 30 дней.

В любом случае IPO Arm Holdings уже стало крупнейшим первичным размещением 2023 года. Вывести британского производителя на биржу решил ее нынешний основной владелец — японская телекоммуникационная корпорация Softbank, о чем стало известно в августе.

Arm Holdings Plc была приобретена японской компанией Softbank в 2016 году за $32 млрд. Разработанные британской компанией микропроцессоры используются практически во всех смартфонах, и доля Arm на этом рынке превышает 99%. «По нашим оценкам, примерно 70% населения мира использует продукцию с архитектурой Arm», — говорится в заявлении компании. Производитель также уточняет, что микропроцессоры, созданные на основе его технологий, занимают 49% рынка, объем которого в прошлом году превышал $200 млрд.

Первоначально японская корпорация хотела продать на бирже 25% Arm Holdings, что позволило бы выручить еще больше, около $8−10 млрд. Однако затем было решено сократить объем продаваемых акций, после размещения Softbank будет владеть почти 90% компании.

По данным Bloomberg, интерес к покупке акций Arm Holdings проявили многие крупнейшие высокотехнологичные производители — Intel, Apple, Nvidia, TSMC, Samsung и др.

Сообщается, что они купили акции британской компании в общей сложности на $700 млн.

Накануне Марк Лю, глава тайваньской TSMC, крупнейшего в мире производителя чипов, заявил: «Arm является важным элементом нашей экосистемы, наших технологий и экосистемы наших клиентов. Мы хотим, чтобы эта компания успешно развивалась, и это главное».

Открытые торги акциями Arm Holdings на бирже NASDAQ начнутся сегодня вечером под символом ARM.

Евгений Хвостик