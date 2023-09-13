QIWI Uzbekistan приостановила международные переводы

Платежная компания QIWI Uzbekistan приостановила услуги по международным денежным переводам, в том числе на российские карты и кошельки QIWI, следует из сообщения на официальном сайте компании.

«Мы столкнулись с неожиданными ограничениями Центрального банка Республики Узбекистан», — говорится в сообщении. Пользователи по-прежнему могут оплачивать услуги узбекских провайдеров и переводить деньги между кошельками QIWI Uzbekistan.

Недоступны операции с картами местных систем денежных переводов Uzcard и HUMO, «переводы на карты, переводы на кошельки QIWI Россия и QIWI Казахстан, а также оплата иностранных сервисов и финансовых услуг». Представители компании связались с Центробанком страны, однако не получили ответ, поэтому пока вывести денежные средства со счетов невозможно.

Платежная система QIWI Uzbekistan была зарегистрирована и внесена в реестр электронных денег Центробанком Узбекистана в ноябре 2021 года.

В пресс-службе QIWI объяснили РБК, что запрет ЦБ страны коснулся платежного сервиса Payment Aggregation Systems, который сотрудничает с российской компанией. «У QIWI нет филиала в Узбекистане, поэтому, как и многие российские компании, мы работаем с местными партнерами. Компания не является частью группы компаний QIWI. Право использовать товарный знак QIWI ей было предоставлено в рамках лицензионного соглашения для развития ее собственной деятельности в Узбекистане», — добавили в пресс-службе.

С 5 сентября крупнейшие платежные сервисы Узбекистана Pay Way и Oson также приостановили услуги по зарубежным денежным переводам, которые использовали в том числе трудовые мигранты. Поручение временно ограничить переводы дал Центробанк страны.

Гендиректор Oson Фарход Махмудов рассказал РБК, что компания пока не смогла «сесть за круглый стол» с регулятором и не может прокомментировать его решение. В Pay Way пояснили, что платежи внутри страны по-прежнему работают: можно оплатить коммунальные услуги и связь, а также совершать переводы между Uzcard и Humo.