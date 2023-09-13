Nasdaq дала Qiwi отсрочку на разделение бизнеса на российский и международный

Компания рассчитывает завершить процесс разделения бизнеса для сохранения листинга до 11 ноября 2023 г. Группа попросила об отсрочке, так как ей необходимо получить разрешения от регулирующих органов на продажу российских активов. Qiwi plc уже выполнила основные условия Nasdaq по реструктуризации. Она сделала отчет об оценке всех своих ресурсов в России через независимого оценщика, консолидировала активы в рамках холдинга «Киви» и опубликовала промежуточную финансовую отчетность за первое полугодие 2023 г.

«Компания будет своевременно информировать рынок о дальнейшем развитии процесса реструктуризации. Мы продолжаем действовать в интересах всех наших заинтересованных сторон, включая инвесторов, клиентов, торговые предприятия, деловых партнеров и сотрудников в эти беспрецедентные и сложные времена», — добавила пресс-служба Qiwi plc.

Ранее группа планировала провести полное разделение бизнеса до конца августа. Если реструктуризацию одобрит Банк России, то Qiwi plc и холдинг «Киви» станут независимыми друг от друга организациями.

Nasdaq приостановила торги американских депозитарных акций Qiwi plc 28 февраля 2022 г. из-за спецоперации. Ценные бумаги компании на Московской бирже торгуются по прежним правилам.

Из опубликованного ранее отчета о деятельности Qiwi plc следует, что чистая прибыль организации за первое полугодие 2023 г. выросла на 78% — до 9,4 млрд руб. Объем платежей за этот период увеличился на 13,7% и составил 974 млрд руб.