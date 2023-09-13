Акции РКК «Энергии» подорожали на 20%
Стоимость акций РКК «Энергии» выросла на 20,45% до максимума 37750 ₽ на открытии торгов на Мосбирже.
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Стоимость акций РКК «Энергии» выросла на 20,45% до максимума 37750 ₽ на открытии торгов на Мосбирже.
Бумаги подорожали после новости о посещении космодрома «Восточный» президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как сообщают «РИА Новости», Путин во время посещения космодрома дал оценку космической отрасли, и сказал, что Россия гордится тем, как эта отрасль развивается.
Вчера, 12 сентября, «РКК Энергия» сообщила о ходе подготовки к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Она уже вывезена из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя и установлена в стартовом сооружении на площадке 31 космодрома Байконур. Старт назначен на 15 сентября.