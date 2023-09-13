Акции РКК «Энергии» подорожали на 20%

Бумаги подорожали после новости о посещении космодрома «Восточный» президентом Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На 10:15 мск акции стоили 37 060 ₽, (+18,25%). Индекс Мосбиржи в это время находился на отметке 3 180,38 (+0,46%). С начала года он вырос на 47,6%, котировки компании — на 526%.

Как сообщают «РИА Новости», Путин во время посещения космодрома дал оценку космической отрасли, и сказал, что Россия гордится тем, как эта отрасль развивается.

Вчера, 12 сентября, «РКК Энергия» сообщила о ходе подготовки к запуску ракеты космического назначения (РКН) «Союз-2.1а» с транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-24». Она уже вывезена из монтажно-испытательного корпуса ракеты-носителя и установлена в стартовом сооружении на площадке 31 космодрома Байконур. Старт назначен на 15 сентября.