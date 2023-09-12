Власти не разрешили бизнесу скрывать отчетность до лета 2024 года

Банк России и правительство выступили против инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года из-за рисков санкций, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента РСПП Александра Шохина.

В первую очередь негативной была позиция Центробанка, поскольку он отвечает за развитие финансового рынка, сказал Шохин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, кабмин поддерживает ЦБ, считая, что этот рынок нужно развивать. Ответ ведомств не устраивает РСПП, отметил Шохин: по его мнению, с раскрытием информации «и так все хорошо», поскольку есть перечень изъятия из него.

РСПП летом обратился к правительству с предложением разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года. В 2022 году власти разрешили компаниям не публиковать отчетность из-за санкционных рисков, но с 1 июля 2023 года эта обязанность возобновилась. Согласно постановлению кабмина № 1102, бизнес может в ряде случаев скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения, но должен публиковать данные о балансе и финансовых результатах.

РСПП указывал, что такие правила создают риски для крупных компаний, поскольку отчетность в открытом доступе упростит сбор информации об их финансовом состоянии и вкладе в экономику России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 21 июня, заявила, что без раскрытия информации в России «инвестиций не будет». По ее словам, регулятор прекрасно понимает санкционные риски, но важно, чтобы «под шумок таких рисков» компании не скрывали сведения, которые нужны для развития рынка.