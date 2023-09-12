14:06 (мск), источник: Forbes

Власти не разрешили бизнесу скрывать отчетность до лета 2024 года

Власти не поддержали предложение РСПП разрешить бизнесу не публиковать финансовую отчетность до июля 2024 года. Свою инициативу союз объяснял тем, что открытый доступ к отчетам создает для компаний риски попадания под санкции. В первую очередь против идеи выступил ЦБ: глава регулятора Эльвира Набиуллина ранее заявила, что без раскрытия информации в России «инвестиций не будет».

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Источник: Freepik

Банк России и правительство выступили против инициативы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года из-за рисков санкций, передает «Интерфакс» со ссылкой на президента РСПП Александра Шохина.

В первую очередь негативной была позиция Центробанка, поскольку он отвечает за развитие финансового рынка, сказал Шохин в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, кабмин поддерживает ЦБ, считая, что этот рынок нужно развивать. Ответ ведомств не устраивает РСПП, отметил Шохин: по его мнению, с раскрытием информации «и так все хорошо», поскольку есть перечень изъятия из него.

РСПП летом обратился к правительству с предложением разрешить компаниям не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года. В 2022 году власти разрешили компаниям не публиковать отчетность из-за санкционных рисков, но с 1 июля 2023 года эта обязанность возобновилась. Согласно постановлению кабмина № 1102, бизнес может в ряде случаев скрывать чувствительные к санкционным рискам сведения, но должен публиковать данные о балансе и финансовых результатах.

РСПП указывал, что такие правила создают риски для крупных компаний, поскольку отчетность в открытом доступе упростит сбор информации об их финансовом состоянии и вкладе в экономику России.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации 21 июня, заявила, что без раскрытия информации в России «инвестиций не будет». По ее словам, регулятор прекрасно понимает санкционные риски, но важно, чтобы «под шумок таких рисков» компании не скрывали сведения, которые нужны для развития рынка.

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