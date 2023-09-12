В России может вырасти производство красной икры

«Икры хватит для всех потребителей, и цена будет достаточно низкая, я думаю, потому что очень много поймали горбуши, а это такой социальный вид лососевых, достаточно недорогая. И в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок, поэтому икры будет достаточно», — сказал Шестаков.

Комментируя ожидания по объему производства красной икры, он сказал: «Можно от вылова отталкиваться, примерно в два раза где-то (вырастет — ред.)».

В 2022 году в России было произведено 10 тысяч тонн икры лососевых, а в предыдущем, нечетном 2021 году — около 23 тысяч тонн. По данным Рыбного союза, спрос на красную икру на внутреннем рынке обычно оценивается примерно в 16−17 тысяч тонн в год.

VIII Восточный экономический форум проходит 10—13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).