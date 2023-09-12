Условия выхода Fraport из капитала «Пулково» согласуют к концу 2023 года

«Немцы будут выходить (из уставного капитала Fraport. — “Ведомости”). Они долго не хотели этого делать, но приходится. Мы уже год обсуждаем эту тему», — сказал глава банка.

По его словам, сегодня идет поиск покупателя доли немецкого холдинга. «Долей в “Пулково” интересуются все, кто имеет аэропорты в России», — добавил он.

По словам Андрея Костина, среди интересантов выкупа доли фигурировали и иностранные покупатели.

Источник «Ведомостей» в одном из российских аэропортовых холдингов утверждает, что ВТБ предлагал участникам рынка выкупить долю ВВСС еще около года назад. «За последнее время Fraport и ВТБ не возвращались к нам с этой инициативой. Видимо, они прорабатывают различные механизмы», — предположил он.

По его оценке, цена выкупа доли — годовой показатель EBITDA в шестикратном размере. С учетом дисконта в 50%, который должны предоставлять иностранные инвесторы при выходе из капитала российских компаний, — в трехкратном размере.

Чистая прибыль ВВСС по РСБУ в 2022 г. составила 4,8 млрд руб., что на 23,3% больше, чем в 2021 г. Выручка составила 17,23 млрд руб.

«Ведомости» запросили аэропортовые холдинги «Аэропорты регионов», «Новапорт» и «Аэродинамику».

Аэропорт «Пулково» находится в тройке крупнейших в России аэропортов по пассажиропотоку. В 2022 г. аэропорт обслужил 18,2 млн пассажиров (рост на 0,6% по сравнению с 2021 г.) и занял третье место в стране по показателю. На втором месте — столичный аэропорт «Домодедово» с 21,2 млн человек. Крупнейшим аэропортом в России остается «Шереметьево», в прошлом году он обслужил 28,4 млн пассажиров.

По итогам 2023 г. «Пулково» может выйти на второе место по пассажиропотоку: в мае — августе аэропорт занимает вторую строчку в стране по этому показателю, такую статистику приводит ВВСС в своем телеграм-канале.

Базовый перевозчик аэропорта — авиакомпания «Россия», дочерняя структура «Аэрофлота».

Немецкой Fraport принадлежит 25% капитала ВВСС, по столько же у инвестиционного фонда Катара и консорциума инвесторов (РФПИ, Mubadala, Baring Vostok). ВТБ владеет 25,01% акций воздушной гавани.

В мае 2022 г. гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении к акционерам говорил, что компания не сможет продать свои 25% в ВВСС «как минимум до 2025 г.». Компания объявила о намерении выйти из капитала аэропорта после начала СВО на Украине, уточняя, что концессионный контракт исключает продажу пакета.

Fraport оценивал стоимость своей доли в 111 млн евро.

«Fraport, конечно, сделает все, что в его силах, чтобы вернуть свои активы и избежать потерь в максимально возможной степени. В то же время мы полностью поддерживаем и уважаем применяемые и становящиеся все более суровыми санкции», — говорилось в заявлении компании.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев считает, что в текущей ситуации, когда «Пулково» стабильно выходит в прибыль и имеет потенциал для дальнейшего развития с учетом роста пассажиропотока, желающие выкупить долю Fraport найдутся как в России, так и за рубежом.

Fraport привнес свои компетенции в области строительства аэровокзальных комплексов и управления аэропортовой деятельностью, когда входил в капитал ВВСС, но на сегодня российский менеджмент перенял лучшие практики и может развивать проект самостоятельно, сказал эксперт.