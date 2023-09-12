Путин исключил деприватизацию в России

«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать», — сказал президент.

Он добавил, что Генпрокуратура России работает «по отдельным направлениям, по отдельным компаниям», и отметил, что правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике.

«Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации», — подчеркнул он.

В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. До этого председатель правления банка ВТБ Андрей Костин также предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики.