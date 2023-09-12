Путин исключил деприватизацию в России
Никакой деприватизации в России не будет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.
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Никакой деприватизации в России не будет, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.
«Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать», — сказал президент.
Он добавил, что Генпрокуратура России работает «по отдельным направлениям, по отдельным компаниям», и отметил, что правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике.
«Но это не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации», — подчеркнул он.
В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок. До этого председатель правления банка ВТБ Андрей Костин также предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики.
15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос приватизации находится постоянно на повестке дня, в правительстве его многие поддерживают. При этом он уточнял, что приватизация «всегда является конечным результатом» за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли.