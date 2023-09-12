Отчетность Сбера: заработок и рентабельность

Сбербанк (отчет по РПБУ за август): Опубликованы сильные финансовые результаты за август по РПБУ. В прошлом месяце заработана рекордная чистая прибыль 140,9 млрд руб. (+8% м/м) с высокой рентабельностью капитала 27,5%. С начала года уже заработано 22,1 ₽ (8,6%) потенциальных дивидендов при распределении 50% прибыли.

VK: Мосбиржа установила 18 сентября в качестве последнего торгового дня для ГДР компании. Это связано с редомициляцией. Позже торги должны будут возобновиться, но сроки пока не сообщались. Расписки негативно отреагировали, упав на 7%.

М. Видео: CFO компании Анна Гарманова рассказала в интервью «Интерфаксу» об изменении бизнес-модели, ситуации на рынке и договоренностях с кредиторами. Она подчеркнула уверенность в том, что долговая нагрузка к концу 2023 года достигнет привычного уровня. Никаких требований со стороны банков по досрочному возврату долга нет, ни один из кредиторов не обратился к компании с каким-либо требованием досрочного исполнения обязательств. Комментарии позитивны для акций и облигаций компании (выпуски МВ Финанс 01−04).