Мнение бизнеса и властей о тренде на национализацию

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин

Государство в лице чиновников является «не очень хорошим собственником», заявил помощник президента. «Предприятие находится в каком-нибудь регионе, живет своей жизнью, чиновник находится в Москве, читает раз в квартал отчет. Ему главное — не взять на себя никакой риск, от чего-нибудь отписаться и так далее. Понятно, что такое управление к хорошим результатам не приводит» (здесь и далее цитаты по РБК).

Таким образом Орешкин оценил иски Генпрокуратуры об изъятии частных активов в случае обнаружения нарушений. Помощник президента подчеркнул, что управление активами должно быть «на местах», чтобы у руководителей была мотивация сделать предприятие «высокоприбыльным» для большего заработка и возможности инвестирования в новые проекты.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф

Греф напомнил о важности защиты прокуратурой интересов бизнеса. Сегодня в российской экономике складывается тренд на национализацию, считает предправления Сбербанка.

Мы видим большое количество исков со стороны прокуратуры по историческим сделкам, где, собственно говоря, и срок исковой давности, и срок приобретательской давности давно прошли. Герман Греф председатель правления Сбербанка

По словам Грефа, любая рыночная экономика зиждется на двух столпах — незыблемости права собственности и стабильности хозяйственного оборота. Он отметил, что эти базовые правила нарушаются, из-за чего снижается привлекательность российской экономики для инвестиций. В результате капитал утекает за рубеж, заключил Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что Генпрокуратура «должна защищать интересы бизнеса в такой же мере, в какой интересы государства». Он напомнил, что Россия уже проходила «цену нерыночной экономики», и указал на ситуацию в странах, которые существуют с такой экономикой.

Министр экономического развития Максим Решетников

Решетников предупредил, что пересмотр итогов приватизации «может демотивировать» бизнес.

Это путь в никуда, и он очень многих демотивирует, и очень многие начинают задаваться вопросом, а где те красные линии. Максим Решетников министр экономического развития

Комментируя требование Генпрокуратуры передать ряд частных компаний государству, он заявил, что можно «долго ковыряться в прошлом», чтобы разобраться, все ли было сделано верно с точки зрения закона. Однако, продолжил Решетников, сложившаяся ситуация является «зоной риска», поскольку в такие моменты «красные линии» для предпринимателей не видны. Он также указал на «незыблемость прав собственности».

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин

«На самом деле, мне кажется, что стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников», — отметил глава РСПП. По мнению Шохина, в выигрышном положении в итоге оказались те, кто в 1990-е гг. «откэшился», а в худшем — финальный собственник.

Он добавил, что есть вопросы и к определению новых собственников национализированных активов. Шохин задался вопросом, передается ли такая компания в доверительное управление «правильным людям, “хорошим” предпринимателям из какого-то круга» или выставляется на приватизацию.

Действия прокуратуры он назвал «не лучшим способом решения вопроса». По словам Шохина, бизнес «плохо реагирует» на планы национализации, поскольку «никто не знает, кто в очереди может быть следующим».

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач

В то же время Клепач не видит тенденции к национализации экономики в России.

Не думаю, что есть реальная угроза выхода на системную национализацию. У нас и так очень большой сектор госкомпаний и компаний, которые находятся под контролем государства. Андрей Клепач главный экономист ВЭБ.РФ

В то же время можно говорить о том, что госкомпании или корпорации с госучастием расширяют свою деятельность, отметил главный экономист ВЭБ.РФ. Он допустил, что ситуация с такими сегментами, как портовая логистическая инфраструктура, где также есть элементы национализации, является скорее временной.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин

Костин также усомнился, что национализация активов принимает массовый характер. В то же время он выразил озабоченность.

Конечно, если это будет системный характер носить, это будет не очень хорошо, как всегда бывает, каждый конкретный случай сложен тем, что нужно владеть материалом, чтобы дать оценку ситуации. Мы за то, чтобы бизнес спокойно работал, это очень важно, их надо успокоить. Андрей Костин председатель правления ВТБ

Глава ВТБ предложил провести встречу президента РФ Владимира Путина с бизнесом и главой РСПП Александром Шохиным при участии Генпрокуратуры. По его словам, это позволит высказать «взаимные озабоченности», четко дать разъяснения по претензиям прокуратуры, а также при содействии экспертов «починить» действие того или иного закона. Костин выразил мнение, что «законы трактуются несколько по-другому», чем их понимает бизнес.