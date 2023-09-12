08:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Евро опускался ниже 100 рублей, доллар — ниже 93 рублей

Курс евро на Московской бирже на открытии торгов опускался ниже 100 ₽/€ впервые с 28 июля. По состоянию на 7:25 евро снижается на 1,67%, до 100,7 ₽/€.

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Источник: Reuters

Курс доллара снизился на 1,66%, до 93,5 ₽/$. Он упал ниже 93 ₽ впервые с 18 августа. Юань снижается на 1,66%, до 12,8 ₽.

По итогам торгов понедельника курс доллара обвалился на 2,7 ₽— до 95,08 ₽/$. Этому способствует возросшее предложение валюты со стороны спекулянтов, которые решили зафиксировать прибыль, не дожидаясь объявления новых мер поддержки и продаж валюты со стороны Центробанка.

Лаура Кеффер

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