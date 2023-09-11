Три отчетности недели

Сегодня начинается активная программа Восточного экономического форума во Владивостоке. Он проходит в период с 10 по 13 сентября. Подобные мероприятия часто служат площадкой для разного рода заявлений как со стороны финансовых властей, так и крупных публичных компаний.

«Ростелеком»

Проект директивы о дивидендах «Ростелекома» за 2022 г. находится на финальном согласовании в правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время. Сообщают СМИ. Если дивиденды составят прежние 4,56 ₽, то доходность по обыкновенным акциям будет около 6%, по привилегированным 6,3%.

Сбербанк

Сегодня выйдут финансовые результаты по РПБУ за август 2023 г. Компания регулярно показывает сильные результаты на фоне нормализации стоимости риска, роста клиентской и бизнес-активности, а также в свете улучшения операционной эффективности.

Группа «Мать и Дитя»

В понедельник может опубликовать финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.

В пятницу регулятор примет решение по ключевой ставке. Консенсуса среди аналитиков нет. Кто-то ждет сохранения текущего уровня 12% и жесткой риторики в сопроводительном пресс-релизе, кто-то допускает повышение до 13−14%. В случае повышения более чем на 1 п.п. реакция рынка акций и облигаций будет негативной, а в рубле позитивной.