Три отчетности недели
На этой неделе в фокусе инвесторов отчетности трех российских компаний: Сбер, "Мать и дитя’и Ростелеком.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На этой неделе в фокусе инвесторов отчетности трех российских компаний: Сбер, "Мать и дитя’и Ростелеком.
Сегодня начинается активная программа Восточного экономического форума во Владивостоке. Он проходит в период с 10 по 13 сентября. Подобные мероприятия часто служат площадкой для разного рода заявлений как со стороны финансовых властей, так и крупных публичных компаний.
Проект директивы о дивидендах «Ростелекома» за 2022 г. находится на финальном согласовании в правительстве и может быть направлен в компанию в ближайшее время. Сообщают СМИ. Если дивиденды составят прежние 4,56 ₽, то доходность по обыкновенным акциям будет около 6%, по привилегированным 6,3%.
В понедельник может опубликовать финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».