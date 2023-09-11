Почему акции японских банков начали дорожать

Азиатские рынки начали новую неделю разнонаправленно. Индексы в Шанхае повышались на фоне решения финансового регулятора снизить требования по риску для страховых компаний, инвестирующих в «голубые фишки» и технологичные акции.

Также снижены требования по гарантийному покрытию у брокеров, что может повысить ликвидность на 400 млрд юаней. Меж тем в Гонконге ситуация была заметно хуже. Сектор застройщиков терял около 3%. Продажи нового жилья в первую неделю сентября упали на 45% в крупнейших городах.

Технологичный сектор снижался на 2% на фоне сильного падения в акциях Alibaba. Падение произошло после новостей о том, что основатель компании Чжан Дэниэл решил покинуть свой руководящий пост в облачном бизнесе компании.

Японский рынок начинал торги повышением, но затем развернулся вниз. В минувшие выходные издание Yomiuri опубликовало интервью с управляющим Банка Японии Кадзуо Уэдой, в котором он сообщил, что политика негативной ставки регулятора подойдёт к концу, когда будет достигнут устойчивый уровень инфляции в 2%. На текущий момент инфляция выше этой цели, но Банк Японии длительный период существовал в дефляции.

На этом фоне дорожали акции финансового сектора, а вот недвижимости торговались в минусе. Банковский сектор прибавлял почти 4%: Mitsubishi UFJ Financial повышались на 4,0%, Sumitomo Mitsui Financial почти на 5,1%, а Mizuho Financial на 4,2%.

Акции производителей оборудования для полупроводниковой промышленности были под давлением. Бумаги Tokyo Electron теряли 3,1%, как и Advantest Corp.

На прошлой неделе китайская Huawei представила новый полностью китайский умный телефон с чипом 7-NM технологичного процесса. То есть может сложиться ситуация, когда японские поставщики потеряют китайский рынок даже без американских рестрикций и предписаний.

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