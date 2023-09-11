Минстрой отложил запуск «мебельной» ипотеки

По его словам, в приоритете для Минстроя сейчас изменения в 214-ФЗ, поправки, позволяющие строить ИЖС хозспособом с помощью счетов эскроу, и антикризисные меры правительства в части сроков и механизмов передачи квартир.

«После этого мы вернемся к вопросу о включении в ипотеку меблировки. У нас законопроект написан, практически со всеми концептуально согласован, в том числе с ЦБ РФ. Это не то, что мы “жмем”, есть более важные вещи. Мы это точно сделаем, но чуть-чуть позже», — сказал он.

В феврале 2023 года глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой включить российскую меблировку квартир в тело ипотеки при покупке жилья в новостройке. Глава государства дал поручение правительству совместно с ДОМ.РФ при участии ЦБ и Агентства по страхованию вкладов рассмотреть такую возможность в части встраиваемой мебели, окон и дверей. По мнению Минстроя, этот подход позволит обеспечить дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10—13 сентября 2023 года. Его девиз — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер ВЭФ.