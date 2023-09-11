10:12 (мск), источник: ТАСС

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 104 рублей впервые с 1 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 104 рублей впервые с 1 сентября текущего года, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: Reuters

По данным на 09:20 мск, евро снижался до 103,98 рубля (-0,78%).

К 09:30 мск курс евро ускорил снижение и находился на уровне 103,79 рубля (-0,97%). В то же время доллар терял 1,08%, опускаясь до 96,73 рубля, а юань находился на отметке в 13,23 рубля (-0,28%).

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