Главные события на финансовых рынках по мнению аналитиков

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259282&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

С понедельника по среду во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Это международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На форуме среди прочего обсудят долгосрочную государственную стратегию активизации политики на азиатско-тихоокеанском направлении, развитие политического диалога со странами региона, взаимные инвестиции и торговлю.

Также в понедельник будет опубликован торговый баланс России за июль. Во вторник США представят данные о запасах нефти, а в среду, 13 сентября, рынок ждет ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти.

В среду также выйдут данные по недельной инфляции от Росстата, а в четверг Банк России увеличит операции по продаже валюты с 2,3 до 21,4 млрд рублей в день до 22 сентября. Уже в пятницу, учитывая эти данные, Банк России объявит о новой ключевой ставке.

Также на этой неделе компания «Мать и Дитя» опубликует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года, а Сбер представит финансовые результаты по РСБУ за август 2023 года.