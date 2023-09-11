16:29 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события на финансовых рынках по мнению аналитиков

Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

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С понедельника по среду во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Это международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На форуме среди прочего обсудят долгосрочную государственную стратегию активизации политики на азиатско-тихоокеанском направлении, развитие политического диалога со странами региона, взаимные инвестиции и торговлю.

Также в понедельник будет опубликован торговый баланс России за июль. Во вторник США представят данные о запасах нефти, а в среду, 13 сентября, рынок ждет ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти.

В среду также выйдут данные по недельной инфляции от Росстата, а в четверг Банк России увеличит операции по продаже валюты с 2,3 до 21,4 млрд рублей в день до 22 сентября. Уже в пятницу, учитывая эти данные, Банк России объявит о новой ключевой ставке.

Также на этой неделе компания «Мать и Дитя» опубликует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года, а Сбер представит финансовые результаты по РСБУ за август 2023 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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