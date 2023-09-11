Главные события на финансовых рынках по мнению аналитиков
Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Главные события, за которыми будет следить все инвестиционное сообщество, перечислил Андрей Стратичук, аналитик финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции».
С понедельника по среду во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Это международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Также в понедельник будет опубликован торговый баланс России за июль. Во вторник США представят данные о запасах нефти, а в среду, 13 сентября, рынок ждет ежемесячный доклад МЭА по рынку нефти.
Также на этой неделе компания «Мать и Дитя» опубликует финансовые результаты по МСФО за шесть месяцев 2023 года, а Сбер представит финансовые результаты по РСБУ за август 2023 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».