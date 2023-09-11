Главные события финансовых рынков 11 — 15 сентября
Основные события
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Основные события
13 сентября выйдут данные по инфляции потребительских цен в США за август. Чем сильнее замедлится инфляция, тем больше вероятность, что на сентябрьском заседании ФРС снова возьмёт паузу в повышении ставок. Это может ослабить доллар.
15 сентября Банк России примет новое решение по изменению ключевой ставки. Сейчас она находится на отметке 12% годовых. Скорее всего, совет директоров повысит ставку до 13,5−14%.
— Во вторник, 12 сентября, выйдут данные о рынке труда в Великобритании за апрель-июнь.
— В четверг, 14 сентября, Европейский центральный банк обнародует решение по процентным ставкам. Пока большой интригой остаётся вопрос о том, будет ли ЕЦБ продолжать повышение ставок или в сентябре возьмёт паузу.
Мировому сырьевому рынку продолжают оказывать поддержку сокращение запасов нефти в США и ее добычи странами ОПЕК+. С технической точки зрения на рынке созданы благоприятные условия для продолжения восходящего движения до $100 за баррель.
Тенденция к ослаблению рубля на новой неделе может продолжиться. Цели по парам:
доллар — 99 рублей,
евро — 107 рублей,
юань — 13,5 рубля.
Основано на финансовом анализе компании BitRiver