Главные события финансовых рынков 11 — 15 сентября

Макроэкономика

13 сентября выйдут данные по инфляции потребительских цен в США за август. Чем сильнее замедлится инфляция, тем больше вероятность, что на сентябрьском заседании ФРС снова возьмёт паузу в повышении ставок. Это может ослабить доллар.

Россия

15 сентября Банк России примет новое решение по изменению ключевой ставки. Сейчас она находится на отметке 12% годовых. Скорее всего, совет директоров повысит ставку до 13,5−14%.

Мировые рынки

— Во вторник, 12 сентября, выйдут данные о рынке труда в Великобритании за апрель-июнь.

— В четверг, 14 сентября, Европейский центральный банк обнародует решение по процентным ставкам. Пока большой интригой остаётся вопрос о том, будет ли ЕЦБ продолжать повышение ставок или в сентябре возьмёт паузу.

Нефть

Мировому сырьевому рынку продолжают оказывать поддержку сокращение запасов нефти в США и ее добычи странами ОПЕК+. С технической точки зрения на рынке созданы благоприятные условия для продолжения восходящего движения до $100 за баррель.

Рубль

Тенденция к ослаблению рубля на новой неделе может продолжиться. Цели по парам:

доллар — 99 рублей,

евро — 107 рублей,

юань — 13,5 рубля.

Основано на финансовом анализе компании BitRiver