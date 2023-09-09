Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла, заявил МИД

«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%», — сказал он.
Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги американским долларом, отметил Зиновьев.
Он отметил, что российские и китайские экономические операторы «массово уходят от “токсичных” валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов».
«Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно», — пояснил дипломат.
В феврале замглавы МИД Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился — в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.
В марте президент Владимир Путин на переговорах с китайским руководством в расширенном составе говорил, что Москва выступает за развитие использования китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки и Латинской Америки.