Дедолларизация экономических связей России и КНР уже произошла, заявил МИД

«Доля национальных валют в российско-китайских расчетах растет крайне быстрыми темпами: если в начале 2022 года она составляла порядка 25%, то в настоящее время — уже свыше 80%», — сказал он.

Торги парой рубль/юань на Московской бирже давно превысили по объемам торги американским долларом, отметил Зиновьев.

Фактически, уже сегодня можно констатировать дедолларизацию двусторонних экономических связей. Георгий Зиновьев. директор первого департамента Азии МИД

Он отметил, что российские и китайские экономические операторы «массово уходят от “токсичных” валют западных стран и отдают предпочтение рублю и юаню как более надежным и, главное, безопасным средствам расчетов».

«Конечно же, международная политическая и экономическая турбулентность накладывает свой отпечаток на деятельность финансовых организаций, но сформированный благодаря работе профильных ведомств наших стран инструментарий позволяет облегчать все необходимые операции настолько, насколько это возможно», — пояснил дипломат.

В феврале замглавы МИД Андрей Руденко в интервью РИА Новости заявил, что доля национальных валют в двусторонних расчетах России и Китая растет в последние годы, в 2022 году этот процесс значительно ускорился — в первом полугодии почти половина торговли с Китаем осуществлялась в рублях и юанях, во втором полугодии процесс продолжил набирать популярность, в том числе среди энергокомпаний.