СМИ: HSBC приостановит переводы для России и Белоруссии с 27 октября

В письме говорится, что такое решение было принято в условиях «все более сложной регуляторной ситуации». Таким образом в HSBC надеются «свести к минимуму операционное воздействие на Россию и Белоруссию», даже если такая деятельность не нарушает законодательство.

Представитель HSBC подтвердил, что банку «становится все сложнее» соблюдать жесткие ограничения, введенные в международной финансовой сфере.

Nikkei обратила внимание, что даже после принятия санкций Великобританией и ЕС против России клиенты HSBC в Гонконге продолжили отправлять и получать платежи. По мнению неназванного бизнес-руководителя, связанного с компаниями в России, полный запрет переводов является чрезмерной мерой. Он отметил, что такое ограничение «еще больше повлияет на привлекательность Гонконга как глобального делового центра».

В HSBC уточнили, что по-прежнему рассчитывают завершить продажу российского бизнеса местному Экспобанку в 2023 г. Там добавили, что сделка пока что не получила одобрения российских властей. В корпорации подчеркнули, что ограничения на денежные переводы не связаны с предстоящей продажей.