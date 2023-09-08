Российский рынок акций на Московской бирже демонстрирует рост основных индексов

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, до 3 178,44 пункта, индекс РТС — на 0,26%, до 1 016,67 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи вырос до 3 188,39 пункта (+0,61%), индекс РТС находился на уровне 1 021,05 пункта (+0,69%).

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,45%, до 3 183,24 пункта, индекс РТС — на 0,55%, до 1 019,62 пункта.