04:17 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ: создание единой валюты БРИКС возможно в будущем

Страны БРИКС идут к созданию единой валюты, но это процесс небыстрый, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Когда могут начать использовать такую валюту, он не уточнил.

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Источник: РИА "Новости"

Единая валюта — это что-то, что может быть вполне в будущем, но к этому путь небыстрый, непростой. Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться.

Дмитрий Биричевский
директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ

Биричевский надеется, что расчеты в нацвалютах упомянут в итоговой декларации к саммиту G20 в Индии. «В этом году, конечно, мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах, вообще роль развивающегося мира», — отметил дипломат.

Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам приняли Йоханнесбургскую декларацию, согласно которой, с 2024 года к объединению присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В итоге в составе БРИКС будет 11 стран, совокупный ВВП объединения составит $30,7 трлн. В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что что среди членов БРИКС не обсуждается создание единой валюты.
Справка
Лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов. Какие страны войдут в объединение?Шесть государств станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите. При этом название организации решили не менять: БРИКС — это уже устоявшийся бренд

Лаура Кеффер

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