МИД РФ: создание единой валюты БРИКС возможно в будущем

Единая валюта — это что-то, что может быть вполне в будущем, но к этому путь небыстрый, непростой. Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться.

Биричевский надеется, что расчеты в нацвалютах упомянут в итоговой декларации к саммиту G20 в Индии. «В этом году, конечно, мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах, вообще роль развивающегося мира», — отметил дипломат.