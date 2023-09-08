МИД РФ: создание единой валюты БРИКС возможно в будущем

Биричевский надеется, что расчеты в нацвалютах упомянут в итоговой декларации к саммиту G20 в Индии. «В этом году, конечно, мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах, вообще роль развивающегося мира», — отметил дипломат.
Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам приняли Йоханнесбургскую декларацию, согласно которой, с 2024 года к объединению присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В итоге в составе БРИКС будет 11 стран, совокупный ВВП объединения составит $30,7 трлн. В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что что среди членов БРИКС не обсуждается создание единой валюты.