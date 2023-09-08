Гонконгская биржа отменила утренние торги из-за сильнейшего за 139 лет ливня

«Утренние торги на рынках ценных бумаг и деривативов отменены из-за черного штормового предупреждения и экстремальных условий», — сказано в заявлении на сайте биржи.

Как указывается в документе, если черное штормовое предупреждение будет отменено в полдень по местному времени (07:00 мск) или раньше, то во второй половине дня торги возобновятся. Если в 12:00 по местному времени предупреждение будет по-прежнему действовать, все торги в пятницу будут отменены.

Непогода влияет на работу Гонконгской фондовой биржи второй раз за неделю: 1 сентября торги были полностью отменены из-за обрушившегося на город супертайфуна «Саола».

В ночь на пятницу Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее, черное штормовое предупреждение из-за сильнейшего ливня за всю историю наблюдений с 1884 года. По данным метеорологов, между 23:00 и 24:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало 158,1 мм осадков, что является наивысшим показателем за 139 лет регулярных метеонаблюдений.

Движение наземного общественного транспорта в городе временно приостановлено. Вестибюли некоторых станций метро оказались затоплены.