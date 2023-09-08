12:29 (мск), источник: ТАСС

Германия продлит на полгода внешнее управление активами «Роснефти»

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Внешнее управление Федерального сетевого агентства Германии, под которое в 2022 году были переданы активы компании «Роснефть» в республике, будет продлено на полгода. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

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Источник: Reuters

Для обеспечения энергоснабжения германское правительство продлевает срок доверительного управления Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH на основании Закона об энергетической безопасности до 10 марта 2024 года, отмечает агентство. Ранее режим внешнего управления действовал до середины сентября.

В свою очередь парламентский статс-секретарь министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэль Кельнер заявил, что правительство Германии с прошлого года находится в тесном контакте, в частности, с властями Польши по вопросам мер по обеспечению безопасности поставок. По его словам, никаких проблем в поставках в последнее время не было.

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии.

Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.

«Роснефть» в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление «не имеет правовых оснований», поскольку выполнялись все обязательства, вне зависимости от влияния политической обстановки.

14 марта 2023 года Федеральный административный суд ФРГ в Лейпциге отклонил иск компании «Роснефть» к правительству Германии, подтвердив передачу ее НПЗ под внешнее управление. Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина.

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