УК «Лидер» подала два иска против Euroclear

Управляющая компания (УК) «Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда) подала два иска к Euroclear Bank в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел. Оба исковых заявления были поданы 4 сентября 2023 года. Сумма исковых требований по одному из них составляет 122,4 млн рублей, а по второму — 35,7 млн рублей.

Также исковое заявление на сумму 123,4 млн рублей против бельгийского регулятора подала «Объединенная управляющая компания».

Frank Media направили запросы истцам.

НРД попал под санкции ЕС 3 июня 2022 года. Междепозитарный мост между российской инфраструктурой и европейской был разрушен еще раньше. В результате, по данным ЦБ, замороженными в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream оказались активы россиян на 5,7 трлн рублей, из которых пятая часть принадлежит физическим лицам.

Российские компании и граждане начали подавать иски к иностранным депозитариям в 2023 году. Инвесторы заявляют требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм — погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и так далее. Подача исков суд — это один из возможных способов разблокировки активов, замороженных в иностранных депозитариях, наравне с подачей заявлений на их разблокировку в регуляторы Бельгии и Люксембурга.

Первой УК, которая подала такой иск, стала УК «Первая» — в июле 2023 года компания подала иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей. Иск был подан для того, чтобы защитить права и интересы клиентов компании, чьи активы заморожены. Также в июле 2023 года иск к бельгийскому регулятору подавала еще одна управляющая компания «Энергия-Инвест» из Иркутска на 143,9 млн рублей.