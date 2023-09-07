«Тинькофф» начал выигрывать дела о заработке на курсах из-за сбоя

Тинькофф Банк выиграл не менее 20 судебных споров с участием своих клиентов, которые выгодно обменяли валюту в приложении банка в начале 2022 года после резкого падения рубля, а потом столкнулись со списанием полученной выгоды со стороны банка, показывает анализ судебных решений, который провел РБК, и подтверждает представитель группы инвесторов Дмитрий Бутряков. Впрочем, судебная практика по этому вопросу расходится: решений в пользу инвесторов тоже немало — по данным Бутрякова, около 30. Однако в 2023 году судьи стали чаще становиться именно на сторону банка, отмечает он.

«В самом начале, когда суды только пытались разобраться в предмете спора, особенно в первых инстанциях, часть решений действительно выносилась в пользу истцов, но далеко не все. Сейчас же, когда у судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов, подавляющее большинство решений выносится в пользу банка. В том числе и в первых инстанциях», — сказал РБК представитель Тинькофф Банка.

О судебных тяжбах, касающихся споров клиентов банка с «Тинькофф» по поводу курсовых разниц, сообщалось и ранее, но известно было лишь о решениях в пользу истцов.

В чем суть разбирательств В феврале и марте 2022 года клиенты Тинькофф Банка смогли выгодно конвертировать рубли в доллары и евро через промежуточную конвертацию в британский фунт стерлингов. Например, таким образом 27 февраля можно было купить доллары по курсу примерно 88 ₽, хотя при прямой конвертации рублей в доллары через приложение $1 стоил около 150 ₽, а на Мосбирже курс доходил до 109 ₽, рассказывал Forbes трейдер Александр Симонов. С его слов, многие клиенты таким образом купили доллары, а на следующий день продавали их по 105 ₽, получив прибыль 20%.

В середине марта 2022 года Тинькофф Банк начал блокировать счета и списывать деньги со счетов этих клиентов из-за обогащения на обмене валют. Банк в своих письмах объяснял клиентам, что они «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют» и «совершали многократные переводы между валютными счетами для личного неправомерного обогащения».

После этого клиенты решили обратиться в суд, где потребовали признать незаконной блокировку счетов и вернуть списанные деньги. Как следует из судебных решений, с которыми ознакомился РБК, «Тинькофф» списывал денежные средства со счета, а в случае их недостатка открывал овердрафт. Овердрафт — это кредит, при котором банк может списывать деньги в счет погашения задолженности без распоряжения клиента, как только они поступают на счет.

Как рассказал РБК представитель группы клиентов Дмитрий Бутряков, всего с конца 2022 года по настоящий момент ему известно о 23 судебных актах, вынесенных в пользу банка: либо в судах первой инстанции, либо в последующих апелляционных судах. При этом с апреля по ноябрь 2022 года судебная практика по искам клиентов против Тинькофф Банка складывалась исключительно в пользу истцов, а после этого периода решения начали выносить и в пользу банка, говорит Бутряков.

Судами было вынесено более 30 решений о взыскании с банка списанных со счетов граждан денег, штрафа и компенсации морального вреда. В ряде случаев Тинькофф Банк уже возместил клиентам списанные денежные средства, сказал Бутряков.

Решения против клиентов В решениях судов, которые отказали клиентам в удовлетворении их требований, отмечается, что многочисленные действия клиентов в короткий промежуток времени по покупке валюты были направлены не на конвертацию валюты, то есть цели, предусмотренные заключенным с банком договором, а на получение прибыли от курсовой разницы, возникшей вследствие ошибки банка.

Пример. В сентябре 2022 года Одинцовский городской суд обязал Тинькофф Банк вернуть одному из клиентов, Илье Филимонову, ранее списанные денежные средства в размере €68,8 тыс., а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штраф в размере 2 млн руб. Суд посчитал, что банк «допустил виновные действия по снятию денежных средств со счета истца (клиента), чем нарушаются права и законные интересы истца». Однако в марте 2023 года судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в ответ на подачу апелляции Тинькофф Банком отменила решение суда первой инстанции. Первый кассационный суд, который проводит проверку решений, вынесенных судами низших инстанций, оставил в силе решение апелляционного суда. Соответствующие документы изучил РБК.

Апелляционный суд по делу Филимонова ссылается на ст. 1102 ГК. Согласно ей, если лицо без установленных законом оснований приобрело имущество за счет другого лица, то приобретатель обязан вернуть потерпевшему это имущество. Правила применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Кассационный суд же «пришел к выводу о наличии в действиях истца (клиента) злоупотребления правом при совершении операций по конвертации валюты и правомерности действий ответчика (банка) по возврату неосновательного обогащения». В материалах кассационного суда указано, что Тинькофф Банком был установлен ошибочный курс 27 февраля, 1 марта и 11 марта. При этом там приводится ошибочный курс только 11 марта: 123 ₽ за евро вместо 133 ₽ Биржевой курс в тот день достигал 129,9 ₽ за евро. Однако в банковской выписке рублей, с которой ознакомился РБК, указано, что он в тот день приобрел валюту по курсу 132,2 ₽ за евро.

Дополнительным аргументом для решений судов в пользу банка «стала техническая экспертиза по сбою, которая подтвердила добросовестность нашей позиции и зафиксировала аномальное поведение истцов во время сбоя в марте 2022 года», сказал РБК представитель «Тинькофф».

РБК ознакомился с фрагментом экспертизы, представитель «Тинькофф» подтвердил его подлинность. В документе (его подготовила компания «Центр цифровой криминалистики и права») говорится, что в журналах операций банка есть «свидетельства необычного поведения клиентов банка в сравнении с предыдущим периодом». По мнению специалистов, 848 клиентов применяли схему сложной конвертации, суть которой состоит в том, что одна валюта конвертируется в другую, та — в третью, а третья — обратно в первую. В результате баланс в первой валюте увеличивается, но ни один из клиентов не применял эту схему ранее, отмечается в экспертизе.

Решения против банка Решения в пользу клиентов также выносили вышестоящие кассационные суды.

Пример. Девятый кассационный суд в марте и апреле 2023 года встал на сторону столкнувшихся со списаниями клиентов Тинькофф Банка. В этих случаях банк обязан вернуть одному клиенту 41 млн руб., а другому — отменить овердрафт в размере 20,7 млн руб. В своих решениях суд указал на то, что сам по себе факт отличия кросс-курса от курса ЦБ «не свидетельствует о злоупотреблении истцом правом», так как банки по закону могут самостоятельно определять курс, применяемый по операциям со своими клиентами. «Конверсионные операции, являющиеся банковскими операциями, предусмотренными законом, совершены истцом при использовании сервиса, предоставленного АО “Тинькофф Банк”, и в соответствии с установленным им кросс-курсом валют, уведомлений об установлении ошибочного курса до момента совершения таких операций банком в адрес клиента не направлялось», — говорится в решениях суда. Там также указано, что банк не смог предоставить доказательства, свидетельствующие о злоупотреблениях со стороны клиентов.

Кассационный суд обращает внимание и на то, что банк не представил в суд оснований для списания денежных средств у клиентов. «Списание денежных средств банком со счета клиента в отсутствие его распоряжения допускается только в установленных законом, решением суда или договором случаях», — говорится в решениях суда. Там добавляется, что Тинькофф Банк ссылается на свои условия комплексного банковского обслуживания, которые, по его мнению, дают право списать со счета клиента денежные средства. Однако это основание является необоснованным, поскольку правовых оснований квалифицировать полученный клиентом доход от конверсионных операций как задолженность перед банком не было, установил суд.

Про отсутствие доказательств у банка об ошибке и вине клиентов говорит и Второй кассационный суд. «Причинно-следственная связь между ее (клиента) действиями и убытками банка не установлена, суды не нашли оснований для удовлетворения встречного иска», — указано в его решении.

Что о ситуации думают юристы В российском гражданском праве есть такое понятие, как злоупотребление правом, когда клиент вроде бы формально поступает правильно, однако из обстоятельств дела следует, что его действительные намерения заключались в причинении вреда, говорит адвокат Forward Legal Евгений Зубков: «Основная сложность заключается в том, что понятие “злоупотребление” является оценочным и каждый отдельный судья может вкладывать в него свой смысл, исходя из собственных представлений о “прекрасном”. Этим можно объяснить противоположные решения судов по фактически одинаковым спорам, добавляет старший юрист судебной практики Intana Legal Евгений Шикунов.

«Дела, которые суды рассматривали в 2022 году, разрешены в соответствии с буквой и духом закона, а тренды, появившиеся в 2023 году, как минимум можно назвать неоднозначными и странными», — считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Он указывает на то, что по логике судов, которые выносили решения против клиентов, можно запретить все операции на бирже с акциями и облигациями, а валютные операции в данном случае абсолютно ничем не отличаются от них. Приобретение гражданами валюты всегда рассматривается в России как инвестиционный инструмент, то есть поиск гражданами законной возможности выгодно купить и продать валюту, соглашается Шикунов.

Бутряков указывает на случай в Савеловском районном суде, когда один и тот же состав суда вынес два противоположных решения (1, 2) по схожим ситуациям. Районные суды при вынесении решений игнорируют позицию вышестоящих кассационных судов, говорит он.

Верховный суд (ВС) недавно разбирал похожий случай с продажей товаров в ЦУМе по заниженным ценам из-за ошибки на сайте и постановил, что сама по себе ошибка, благодаря которой дорогостоящие предметы одежды были куплены по бросовой цене, не означает недействительности покупки по такой цене. ВС апеллировал к тому, что надо выяснять причину ошибки, рассказал старший юрист Tomashevskaya & Partners Михаил Жужжалов: «Если ошибка вызвана действиями сотрудников, то обогащение потребителя может быть признано правомерным».

Если банк допустил ошибку в алгоритмах, то он должен сам платить за свои ошибки, считает Данилов. «Если вы пришли в магазин и там ошибочно указан ценник в два раза ниже или цена по ошибке указана со скидкой, по закону о защите прав потребителей покупатель имеет полное право потребовать от продавца предоставить этот товар или оказать услугу по указанной на витрине цене», — привел он пример. Сейчас суды перекладывают предпринимательские риски банка на потребителей, говоря о том, что клиент должен думать за банк и искать в его алгоритмах ошибку, подчеркнул Данилов. Поставить точку в споре клиентов с «Тинькофф», а также обеспечить стабильность и единообразие в вынесении судебных решений может Верховный суд, резюмирует Зубков.